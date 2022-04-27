Мебельщики Бурятии намерены расширить производство на фоне ухода IKEA из РФ

Бурятские изготовители мебели в целях импортозамещения после ухода из России IKEA могут расширить производство. Об этом сообщило 27 апреля altapress.ru.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сказал, что на данный момент в республике несколько производителей мебели, у них небольшие объемы производства, с ними ведется работа по вопросу расширения.

Так, например, целенаправленно выстраивается «стратегия закупок таким образом, чтобы обеспечивать школы исключительно продукцией наших производителей. В этом году речь идет о закупках для 17 школ, а затем и для всех остальных», пояснил Цыденов.

«С учетом ухода IKEA есть перспективы, и мы с коллегами проводим соответствующую работу», — отметил он.

3 марта в IKEA заявили, что компания приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии на три месяца. Как заявил юрист Юрий Капштык «Известиям», приостановка деятельности IKEA — это пока что временная мера, направленная «на воздействие на российскую экономику».