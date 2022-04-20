Путин рассказал о последствиях ухода с рынка иностранного общепита

Отечественные точки питания заменят на российском рынке ушедшие иностранные предприятия, что приведет к повышению качества обслуживания. Об этом 20 апреля заявил президент России Владимир Путин.

«Если они будут уходить, то, действительно, возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», — сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Глава государства отметил, что многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: «на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%».

«В любом случае, мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и не один раз в день», — добавил Путин.

Глава сети McDonald's Крис Кемпчински объявил о приостановке деятельности всех 850 ресторанов быстрого питания в России 8 марта. Однако выяснилось, что рестораны этой сети, работающие в РФ по франшизе, продолжают функционировать.

Также стало известно, что американская корпорация Yum! Brands, работающая в сфере общественного питания, приостанавливает инвестиции и развитие в России. Корпорации принадлежат три мировых бренда — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

О закрытии своих кофеен сообщила компания Starbucks.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян в беседе с «Известиями» указал, что ситуация с уходом с рынка РФ мировых сетей фастфуда при условии субсидирования властями Москвы может поспособствовать созданию российского бренда быстрого питания. По его словам, это неоднократно обсуждалось, но в силу конкуренции с крупными международными игроками заявляемые проекты не смогли стать успешными.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Заявки на их получение принимаются с 28 марта по 30 июня 2022 года.

Ряд компаний принял решение приостановить работу в РФ на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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