Прямой эфир
Экономика
Средние ипотечные ставки в России снизились на 3-4%
Экономика
Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным проектам с КНР
Мир
В Мариуполе открыли пять гуманитарных коридоров
Мир
Германия сообщила о поставке Украине вооружения без публичной огласки
Экономика
ЦБ сохранит нулевые тарифы по переводам в СБП до июля 2024 года
Политика
ГД одобрила запрет необоснованного сбора персональных данных потребителей
Мир
В ФРГ заявили о продолжении переговоров в ЕС по оплате за газ из РФ
Политика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций
Экономика
Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке
Мир
МИД РФ заявил о работе по открытию российских посольств в ДНР и ЛНР
Мир
Украинские пленные призвали хорошо относиться к захваченным воинам РФ

Путин рассказал о последствиях ухода с рынка иностранного общепита

Путин: импортозамещение точек питания повысит качество обслуживания граждан России
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отечественные точки питания заменят на российском рынке ушедшие иностранные предприятия, что приведет к повышению качества обслуживания. Об этом 20 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Резервное питание: кто заменит «Макдоналдс»
У российского бизнеса появились новые возможности

«Если они будут уходить, то, действительно, возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», — сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Глава государства отметил, что многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: «на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%».

«В любом случае, мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и не один раз в день», — добавил Путин.

Глава сети McDonald's Крис Кемпчински объявил о приостановке деятельности всех 850 ресторанов быстрого питания в России 8 марта. Однако выяснилось, что рестораны этой сети, работающие в РФ по франшизе, продолжают функционировать.

Также стало известно, что американская корпорация Yum! Brands, работающая в сфере общественного питания, приостанавливает инвестиции и развитие в России. Корпорации принадлежат три мировых бренда — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

О закрытии своих кофеен сообщила компания Starbucks.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян в беседе с «Известиями» указал, что ситуация с уходом с рынка РФ мировых сетей фастфуда при условии субсидирования властями Москвы может поспособствовать созданию российского бренда быстрого питания. По его словам, это неоднократно обсуждалось, но в силу конкуренции с крупными международными игроками заявляемые проекты не смогли стать успешными.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Заявки на их получение принимаются с 28 марта по 30 июня 2022 года.

Ряд компаний принял решение приостановить работу в РФ на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022