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Экономист перечислил особенности экономики России в ближайшие три года

Экономист Абрамов: импортозамещение определит будущее экономики России в ближайшие годы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов высказал мнение, что России необходимо взять курс на импортозамещение для перестройки экономики в условиях санкций.

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В беседе с Lenta.Ru в четверг, 12 мая, экономист перечислил главные особенности развития России в ближайшие три года.

По словам Абрамова, России понадобится оборудование, чтобы адаптироваться к новым экономическим реалиям. Запрет на его поставку, который введен рядом стран, экономист назвал ключевым.

«Самый большой вызов с точки зрения импорта в том, что сократится импорт машин, оборудования — всего, что нужно для технического перевооружения экономики, ее реструктуризации», — отметил эксперт.

Он объяснил, что Россия будет стараться «ужаться» в международном товарообороте. Будет резко сокращаться импорт, будет падать и экспорт. Государство будет стараться держать крепкий рубль за счет фактора внешнеэкономической деятельности.

«Самое основное с точки зрения экономики — стремление провести структурную реформу, взять курс на импортозамещение, развитие собственных производств», — подчеркнул Абрамов.

Между тем, отметил эксперт, существует масса аргументов за и против, которые могут помешать этой реструктуризации экономики. Среди рисков он назвал недостаточно хороший инвестиционный климат в стране, что, в свою очередь, ограничивает инвестиции со стороны частного бизнеса. Также он указал на отсутствие импортируемых технологий, капиталов, а это обычно затрудняет подобные реструктуризации.

По прогнозу Центрального банка (ЦБ), ограничительные меры против России будут действовать как минимум до 2024 года. Представители регулятора отмечали, что российская экономика «пройдет большую часть пути адаптации» к середине 2023 года. За это время будут сформированы новые экономические связи и рынки сбыта. В докладе ЦБ сказано, что санкции будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне. В регуляторе полагают, что основные экспортные товары России будут продаваться с дисконтом.

Также Банк России назвал кризис 2022 года одним из самых существенных вызовов с 1990-х годов.

Ранее 12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства, в частности, отметил, что рубль в этом году «демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира».

Он предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран, пишет НСН.

11 мая глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда на 791,6 млрд рублей. Средства могут быть использованы для обеспечения стабильности экономики в условиях санкций, отмечает телеканал «Звезда».

Как сообщает RT, резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Как указано в документе, фонд пополнится за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году, уточняет сайт aif.ru.

Помимо этого, средства из фонда могут направляться на социально значимые цели. Речь идет, в частности, о закупке лекарств для больных коронавирусом и переобучение безработных, а также о выплатах на детей от 8 до 17 лет, пишет сайт kp.ru.

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