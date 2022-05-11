Резервный фонд правительства РФ увеличится на 791,6 млрд рублей

Правительство России увеличит резервный фонд на 791,6 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году. Об этом сообщили в среду, 11 мая, в пресс-службе кабинета министров.

Как отмечает «Газета.Ru», средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, необходимых для обеспечения стабильности экономики в условиях антироссийских санкций.

В сообщении пресс-службы правительства указано, что право правительства распоряжаться данным средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, которые утвердил президент РФ Владимир Путин в начале марта.

Резервный фонд правительства России создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусмотрены в законе о федеральном бюджете на финансовый год. Средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2022 году средства из фонда были источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет, а также закупок бесплатных лекарств для больных коронавирусом. В том числе средства из него выделялись на переобучение безработных.

10 апреля сообщалось, что резервный фонд правительства РФ увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства будут направлены на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций. Источником его увеличения стали также дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в первом квартале 2022 года.

5 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило еще один пакет по поддержке экономики России.

26 марта Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Он, в частности, предусматривает освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.

15 марта правительство РФ презентовало программу антикризисных мер, на реализацию которой планируется выделить не менее 1 трлн рублей. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. Предусмотрена поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских предпринимателей.

Ряд стран Запада продолжает ужесточать санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных еще в середине февраля. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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