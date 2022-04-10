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Резервный фонд кабмина РФ увеличат на 273,4 млрд рублей для стабильности экономики

Резервный фонд пополнят на 273,4 млрд рублей из нефтегазовых сверхдоходов
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Резервный фонд правительства РФ увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства, в частности, будут направлены на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба кабмина.

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Отмечается, что основной источник увеличения Резервного фонда (271,6 млрд рублей) — дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в первом квартале 2022 года.

Резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов, которые не предусмотрены в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства выделяются на решение социально значимых проблем. Например, в 2021 году они, в частности, пошли на борьбу с COVID-19 и президентские выплаты пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет.

5 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило еще один пакет по поддержке экономики России.

26 марта президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.

15 марта правительство РФ презентовало программу антикризисных мер, на реализацию которой планируется выделить не менее 1 трлн рублей. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. Предусмотрена поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских предпринимателей.

8 марта президент РФ подписал закон об антикризисных мерах. В частности, правительство получило возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.

Ряд стран Запада продолжает ужесточать санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных еще в середине февраля. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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