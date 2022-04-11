Запасный выход: правительство увеличивает резервный фонд
Распоряжениями правительства № 811-р и № 812-р резервный фонд увеличивается на 273,4 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, которые Россия получила в I квартале текущего года. Как это повлияет на российскую экономику и благосостояние граждан, разбираются эксперты, опрошенные «Известиями».
Деньги из Резервного фонда идут на социально значимые цели и проекты. Планируется, что дополнительные средства направят на запланированные в бюджете расходы и мероприятия для противодействовия эффекту санкций в условиях нынешней экономической ситуации.
Меньшими усилиями
Решение о направлении части дополнительных нефтегазовых доходов в Резервный фонд Правительства было принято после внесения в Бюджетный кодекс поправок о применении бюджетного правила в 2022 году и приостановки нормы, определяющей предельный объем Резервного фонда Правительства, напоминает д.э.н., доцент, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Владимир Климанов.
— Вызвано это было особой ситуацией, сложившейся в результате действий недружественных стран. В текущих условиях бесконечно накапливать резервы в Фонде национального благосостояния, куда должны поступать сверхдоходы от нефтегазового сектора, было бы нецелесообразно. Хотя именно так определено бюджетным правилом в ситуации высоких цен на энергоносители.
Но из-за того, что другие доходы падают, а текущие расходы, многие из которых носят непредвиденный характер, растут, было определено, что часть таких сверхдоходов будет поступать в оперативное управление федерального правительства.
— Сам Резервный фонд правительства (не путать с ликвидированным в 2018 году Резервным фондом Российской Федерации) ежегодно формируется в размере, не превышающем 3% от расходов федерального бюджета, — продолжает эксперт. — Но в этом году для оперативного решения вопросов финансирования исполнительным органам власти нужно дать больше возможностей. В ином случае следует принимать законодательные поправки в сам бюджет.
Принимаемые действия позволят Правительству быстрее и проще решать неотложные задачи, в том числе связанные с финансированием публичных нормативных обязательств, то есть различных прямых выплат населению, а также реализацией антикризисной поддержки бизнеса, считает Климанов.
В ущерб доходам
Рост резервного фонда — это хороший сигнал для граждан и правительства, так как выделенные деньги будут потрачены на поддержку экономики в условиях санкций, утверждает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
— В частности, деньги пойдут на финансирование национальных проектов, на реализацию программ импортозамещения и на поддержку граждан, доходы которых снизятся в условиях санкций, например, из-за ухода из России иностранных компаний-работодателей.
По мнению эксперта, часть средств будет потрачена на финансирование возможного дефицита бюджета в условиях угрозы нефтяного и газового эмбарго.
— И если газовое эмбарго маловероятно, по крайней мере в 2022 году, то нефтяное эмбарго со стороны ЕС сейчас видится возможным. Также доходы российского бюджета могут снизиться из-за укрепления российского рубля благодаря профициту внешней торговли, — сказал собеседник «Известий».
Блокировка золотовалютных резервов РФ недружественными странами привела к необходимости восстанавливать потерянные активы, говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.
Однако рублевые доходы рядовых граждан, по словам эксперта, останутся на уровне 2021 года.
— Это произойдет из-за того, что продолжится рост цен на экспортируемые из РФ товары, — объясняет Тузов.
«Короткие» деньги
В условиях, когда ситуация меняется ежедневно, прогнозировать последствия на среднесрочную и тем более долгосрочную перспективу — дело неблагодарное, — комментирует управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.
— В краткосрочном периоде пополнение Резервного фонда однозначно поможет. Высокая инфляция, рост цен и дорогие кредиты охладили желание россиян покупать.
По оценке аналитика, чтобы стимулировать спрос, нужны точечные вливания.
— Это важно, прежде всего, для обеспечения предприятий спросом, а россиян — важнейшими товарами и продуктами питания.
В то же время, отмечает Екатерина Косарева, говорить о пополнении нефтегазовыми доходами Резервного фонда не приходится:
— Вступят в силу новые ограничения по импорту российской нефти в ряде стран. Придется либо осваивать новые рынки, либо доходы от сырьевого экспорта заметно снизятся, — резюмирует эксперт.
Смотря с чем сравнить
Выделенную сумму в 273,4 млрд рублей нельзя назвать очень большой, полагает частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.
— К примеру, в 2021 году примерно столько же (276 млрд рублей) было направлено только на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, — говорит он.
По словам эксперта, в условиях кризиса любые дополнительные средства, которые могут поступать в различные госфонды, — это деньги, которые используют для поддержания спроса населения или для стимулирования производства.
— Это происходит за счет прямых дополнительных выплат населению либо субсидий компаниям.
Финансист позитивно оценивает пополнение Резервного фонда Правительства.
— Наша страна получает возможность увеличивать резервы, когда большая часть накоплений прошлых лет заблокирована Западом. Вполне вероятно, что дополнительные деньги могут направить на индексацию пенсий или другие выплаты. Это крайне важно, поскольку важно не допустить сжатия экономики в России, — заключает Сидоров.