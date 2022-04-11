Запасный выход: правительство увеличивает резервный фонд

Распоряжениями правительства № 811-р и № 812-р резервный фонд увеличивается на 273,4 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, которые Россия получила в I квартале текущего года. Как это повлияет на российскую экономику и благосостояние граждан, разбираются эксперты, опрошенные «Известиями».

Деньги из Резервного фонда идут на социально значимые цели и проекты. Планируется, что дополнительные средства направят на запланированные в бюджете расходы и мероприятия для противодействовия эффекту санкций в условиях нынешней экономической ситуации.

Меньшими усилиями

Решение о направлении части дополнительных нефтегазовых доходов в Резервный фонд Правительства было принято после внесения в Бюджетный кодекс поправок о применении бюджетного правила в 2022 году и приостановки нормы, определяющей предельный объем Резервного фонда Правительства, напоминает д.э.н., доцент, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Владимир Климанов.

— Вызвано это было особой ситуацией, сложившейся в результате действий недружественных стран. В текущих условиях бесконечно накапливать резервы в Фонде национального благосостояния, куда должны поступать сверхдоходы от нефтегазового сектора, было бы нецелесообразно. Хотя именно так определено бюджетным правилом в ситуации высоких цен на энергоносители.

Но из-за того, что другие доходы падают, а текущие расходы, многие из которых носят непредвиденный характер, растут, было определено, что часть таких сверхдоходов будет поступать в оперативное управление федерального правительства.

Запасный выход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сам Резервный фонд правительства (не путать с ликвидированным в 2018 году Резервным фондом Российской Федерации) ежегодно формируется в размере, не превышающем 3% от расходов федерального бюджета , — продолжает эксперт. — Но в этом году для оперативного решения вопросов финансирования исполнительным органам власти нужно дать больше возможностей. В ином случае следует принимать законодательные поправки в сам бюджет.

Принимаемые действия позволят Правительству быстрее и проще решать неотложные задачи, в том числе связанные с финансированием публичных нормативных обязательств, то есть различных прямых выплат населению, а также реализацией антикризисной поддержки бизнеса, считает Климанов.

В ущерб доходам

Рост резервного фонда — это хороший сигнал для граждан и правительства, так как выделенные деньги будут потрачены на поддержку экономики в условиях санкций, утверждает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— В частности, деньги пойдут на финансирование национальных проектов, на реализацию программ импортозамещения и на поддержку граждан, доходы которых снизятся в условиях санкций, например, из-за ухода из России иностранных компаний-работодателей.

По мнению эксперта, часть средств будет потрачена на финансирование возможного дефицита бюджета в условиях угрозы нефтяного и газового эмбарго.

— И если газовое эмбарго маловероятно, по крайней мере в 2022 году, то нефтяное эмбарго со стороны ЕС сейчас видится возможным. Также доходы российского бюджета могут снизиться из-за укрепления российского рубля благодаря профициту внешней торговли, — сказал собеседник «Известий».

Запасный выход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Блокировка золотовалютных резервов РФ недружественными странами привела к необходимости восстанавливать потерянные активы, говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

Однако рублевые доходы рядовых граждан, по словам эксперта, останутся на уровне 2021 года.

— Это произойдет из-за того, что продолжится рост цен на экспортируемые из РФ товары, — объясняет Тузов.

«Короткие» деньги

В условиях, когда ситуация меняется ежедневно, прогнозировать последствия на среднесрочную и тем более долгосрочную перспективу — дело неблагодарное, — комментирует управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— В краткосрочном периоде пополнение Резервного фонда однозначно поможет. Высокая инфляция, рост цен и дорогие кредиты охладили желание россиян покупать.

По оценке аналитика, чтобы стимулировать спрос, нужны точечные вливания.

— Это важно, прежде всего, для обеспечения предприятий спросом, а россиян — важнейшими товарами и продуктами питания.

В то же время, отмечает Екатерина Косарева, говорить о пополнении нефтегазовыми доходами Резервного фонда не приходится:

— Вступят в силу новые ограничения по импорту российской нефти в ряде стран. Придется либо осваивать новые рынки, либо доходы от сырьевого экспорта заметно снизятся, — резюмирует эксперт.

Смотря с чем сравнить

Выделенную сумму в 273,4 млрд рублей нельзя назвать очень большой , полагает частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

— К примеру, в 2021 году примерно столько же (276 млрд рублей) было направлено только на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, — говорит он.

Запасный выход Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

По словам эксперта, в условиях кризиса любые дополнительные средства, которые могут поступать в различные госфонды, — это деньги, которые используют для поддержания спроса населения или для стимулирования производства.

— Это происходит за счет прямых дополнительных выплат населению либо субсидий компаниям.

Финансист позитивно оценивает пополнение Резервного фонда Правительства.