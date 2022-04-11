 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
СКР возбудит дело в отношении украинской актрисы за русофобские высказывания
Мир
Переговоры президента России и канцлера Австрии начались в Ново-Огарево
Политика
В Госдуме раскритиковали слова Борреля о военном решении ситуации на Украине
Общество
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Ступине выросло до трех
Политика
Лавров назвал заявления Борреля проявлением озлобленности
Мир
В Варшаве захватили дипломатическую собственность РФ
Мир
В МИДе пообещали ответить на высылку Хорватией сотрудников посольства РФ
Политика
В Совфеде назвали бесовством украинскую рекламу с отсечением головы
Мир
В Венгрии вновь заявили о готовности платить за газ из России в рублях
Мир
Лавров заявил о затягивании Евросоюза в «натовские сети»
Мир
Хорватия вышлет 24 сотрудника посольства России
/

Запасный выход: правительство увеличивает резервный фонд

Средства будут пущены на социально значимые проекты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей
Главный слайд
Начало статьи
Запасный выход: правительство увеличивает резервный фонд
2022-04-11 16:04:41">
2022-04-11 16:04:41
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Распоряжениями правительства № 811-р и № 812-р резервный фонд увеличивается на 273,4 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, которые Россия получила в I квартале текущего года. Как это повлияет на российскую экономику и благосостояние граждан, разбираются эксперты, опрошенные «Известиями».

Деньги из Резервного фонда идут на социально значимые цели и проекты. Планируется, что дополнительные средства направят на запланированные в бюджете расходы и мероприятия для противодействовия эффекту санкций в условиях нынешней экономической ситуации.

Не уходите мимо: с внешним управлением в иностранных компаниях повременят
Резонансный законопроект об уходящих из РФ корпорациях поставили на паузу, но не отказались от него

Меньшими усилиями

Решение о направлении части дополнительных нефтегазовых доходов в Резервный фонд Правительства было принято после внесения в Бюджетный кодекс поправок о применении бюджетного правила в 2022 году и приостановки нормы, определяющей предельный объем Резервного фонда Правительства, напоминает д.э.н., доцент, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Владимир Климанов.

— Вызвано это было особой ситуацией, сложившейся в результате действий недружественных стран. В текущих условиях бесконечно накапливать резервы в Фонде национального благосостояния, куда должны поступать сверхдоходы от нефтегазового сектора, было бы нецелесообразно. Хотя именно так определено бюджетным правилом в ситуации высоких цен на энергоносители.

Но из-за того, что другие доходы падают, а текущие расходы, многие из которых носят непредвиденный характер, растут, было определено, что часть таких сверхдоходов будет поступать в оперативное управление федерального правительства.

Запасный выход
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сам Резервный фонд правительства (не путать с ликвидированным в 2018 году Резервным фондом Российской Федерации) ежегодно формируется в размере, не превышающем 3% от расходов федерального бюджета, — продолжает эксперт. — Но в этом году для оперативного решения вопросов финансирования исполнительным органам власти нужно дать больше возможностей. В ином случае следует принимать законодательные поправки в сам бюджет.

Марочно не придумаешь: Минпромторг предложил точечный подход для параллельного импорта
Ввоз каких брендов в страну допустят без разрешения правообладателей

Принимаемые действия позволят Правительству быстрее и проще решать неотложные задачи, в том числе связанные с финансированием публичных нормативных обязательств, то есть различных прямых выплат населению, а также реализацией антикризисной поддержки бизнеса, считает Климанов.

В ущерб доходам

Рост резервного фонда — это хороший сигнал для граждан и правительства, так как выделенные деньги будут потрачены на поддержку экономики в условиях санкций, утверждает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— В частности, деньги пойдут на финансирование национальных проектов, на реализацию программ импортозамещения и на поддержку граждан, доходы которых снизятся в условиях санкций, например, из-за ухода из России иностранных компаний-работодателей.

По мнению эксперта, часть средств будет потрачена на финансирование возможного дефицита бюджета в условиях угрозы нефтяного и газового эмбарго.

— И если газовое эмбарго маловероятно, по крайней мере в 2022 году, то нефтяное эмбарго со стороны ЕС сейчас видится возможным. Также доходы российского бюджета могут снизиться из-за укрепления российского рубля благодаря профициту внешней торговли, — сказал собеседник «Известий».

Запасный выход
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Блокировка золотовалютных резервов РФ недружественными странами привела к необходимости восстанавливать потерянные активы, говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

Замах на рубль: Россия не хочет погашать долги валютой из принципа
Средства на это легко найдутся даже без разблокировки резервов, но вопрос перешел в политическую плоскость

Однако рублевые доходы рядовых граждан, по словам эксперта, останутся на уровне 2021 года.

— Это произойдет из-за того, что продолжится рост цен на экспортируемые из РФ товары, — объясняет Тузов.

«Короткие» деньги

В условиях, когда ситуация меняется ежедневно, прогнозировать последствия на среднесрочную и тем более долгосрочную перспективу — дело неблагодарное, — комментирует управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— В краткосрочном периоде пополнение Резервного фонда однозначно поможет. Высокая инфляция, рост цен и дорогие кредиты охладили желание россиян покупать.

По оценке аналитика, чтобы стимулировать спрос, нужны точечные вливания.

— Это важно, прежде всего, для обеспечения предприятий спросом, а россиян — важнейшими товарами и продуктами питания.

«Дефолта не будет»
Первый замглавы Минэка Илья Торосов — о поддержке бизнеса, контрсанкциях и возвращении к показателям 2021 года

В то же время, отмечает Екатерина Косарева, говорить о пополнении нефтегазовыми доходами Резервного фонда не приходится:

— Вступят в силу новые ограничения по импорту российской нефти в ряде стран. Придется либо осваивать новые рынки, либо доходы от сырьевого экспорта заметно снизятся, — резюмирует эксперт.

Смотря с чем сравнить

Выделенную сумму в 273,4 млрд рублей нельзя назвать очень большой, полагает частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

— К примеру, в 2021 году примерно столько же (276 млрд рублей) было направлено только на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, — говорит он.

Запасный выход
рубли
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Раскручивание гаек: почему США решили ослабить санкции
Сняты ограничения, связанные с телекоммуникационным оборудованием и интернет-технологиями

По словам эксперта, в условиях кризиса любые дополнительные средства, которые могут поступать в различные госфонды, — это деньги, которые используют для поддержания спроса населения или для стимулирования производства.

— Это происходит за счет прямых дополнительных выплат населению либо субсидий компаниям.

Финансист позитивно оценивает пополнение Резервного фонда Правительства.

— Наша страна получает возможность увеличивать резервы, когда большая часть накоплений прошлых лет заблокирована Западом. Вполне вероятно, что дополнительные деньги могут направить на индексацию пенсий или другие выплаты. Это крайне важно, поскольку важно не допустить сжатия экономики в России, — заключает Сидоров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022