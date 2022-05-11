Минусы и плюс: профицит российской казны достиг 800 млрд рублей

Профицит федерального бюджета за первые четыре месяца 2022 года составил 800 млрд рублей. Это следует из данных портала «Электронный бюджет», которые проанализировали «Известия». По словам экспертов, превышение доходов над расходами связано с дополнительной нефтегазовой прибылью. При этом профицит всех региональных бюджетов превысил 16,6 трлн рублей, отмечается в статистике. Однако уже в середине года прибыль сменится дефицитом из-за роста расходов на поддержку экономики, уверены аналитики.

Бюджет в плюсе

С 1 января по 30 апреля федеральный бюджет оказался профицитным, следует из данных портала «Электронный бюджет». Сумма доходов составила 9,7 трлн рублей, а расходов 8,9 трлн. Казна получила 7,7 трлн в виде прибыли от налогов и сборов, более 2 трлн от неналоговых доходов, а безвозмездные поступления принесли бюджету 25,4 млрд рублей.

Согласно закону о бюджете на этот год, профицит должен составить 1,3 трлн рублей, однако его уже точно не будет, заявляли премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов. В начале апреля председатель правительства сообщил, что профицит будет нулевым. В конце апреля глава Минфина спрогнозировал по итогам 2022-го дефицит на уровне 1,6 трлн рублей.

Минусы и плюс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам не хватит. Чем замещать эти выпадающие доходы у государственных внебюджетных фондов? Деньгами федерального бюджета. Где взять деньги федеральному бюджету? В Фонде национального благосостояния, — заявлял Антон Силуанов.

Сейчас профицит бюджета связан с отменой действия бюджетного правила, по которому сверхдоходы от цены на нефть свыше $44,2 за баррель направляются в Фонд национального благосостояния. То есть все дополнительные поступления от продажи нефти по цене свыше $44,2 за баррель идут в федеральный бюджет.

6 мая Минфин сообщил, что Россия в апреле получила на 133 млрд рублей меньше нефтегазовых доходов, чем прогнозировалось. Это разница между ожидаемой суммой поступлений и фактическим притоком нефтегазовых сверхдоходов. В связи с этим ведомство уменьшило до 414 млрд рублей прогноз дополнительных доходов на май. Причину снижения нефтегазовых доходов в апреле в Минфине не назвали. Российская нефть марки Urals торгуется в диапазоне $75–80 за баррель.

Минусы и плюс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что параметры федерального бюджета на предстоящую трехлетку прорабатываются.

— Говорить о конкретных данных преждевременно. По состоянию на 1 апреля, исполнение федерального бюджета соответствует кассовому плану, который по итогам I квартала предусматривал профицит федерального бюджета, — заявили в ведомстве.

Региональный профицит

Консолидированный бюджет России, то есть сумма всех региональных бюджетов, также по итогам четырех месяцев исполнен с большим плюсом. Профицит составил 16,6 трлн рублей, следует из данных портала «Электронный бюджет». Всего в консолидированный бюджет поступило 30,2 трлн рублей, а расходы составили 13,6 трлн.

Лидерами по объему профицита в январе–апреле оказались Москва (252 млрд рублей), Санкт-Петербург (221 млрд) и Кемеровская область (73 млрд). Дефицитной казна оказалась только в двух регионах — Белгородской и Магаданской областях. В первом субъекте расходы превысили доходы на 2,4 млрд рублей, а во втором — на 1,5 млрд.

В пресс-службе правительства Магаданской области пояснили, что дефицит бюджета связан с предоставлением усиленных авансов по государственным контрактам на строительство социальных и жилищных объектов с опережающими темпами для нивелирования роста стоимости строительных материалов. В регионе отметили, что исполнение бюджета региона на конец года ожидается в пределах запланированных параметров.

Минусы и плюс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В пресс-службе правительства Белгородской области оперативно не ответили на запрос «Известий» о причинах дефицита бюджета.

По итогам 2022 года профицит консолидированного бюджета запланирован на уровне 5,3 трлн рублей.

В условиях динамичного роста ВВП, высоких цен на нефть, а также одновременного усиления инфляции формирование доходной части бюджета в первые месяцы года шло с заметным опережением графика, отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов. Так, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета за I квартал составили 1,4 трлн рублей. Кроме того, в начале года с опережением ожиданий шли налоговые сборы по НДС и акцизам, что в результате повлияло на высокий профицит федерального бюджета, рассказал эксперт.

Стоит отметить, что увеличение поступлений в целом произошло по большинству видов доходов, указала заместитель руководителя направления «Бюджетная политика» центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Наталья Краснопеева. При этом объем расходов начал расти только в марте, в том числе из-за ускорения инфляции, но это пока еще не привело к опережающему росту расходов. По ее мнению, вероятнее всего, профицит бюджета будет каждый месяц сокращаться по мере наращивания расходов на поддержку экономики и введенные налоговые послабления для бизнеса.

Минусы и плюс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Уже в ближайшие кварталы профицит бюджета сменится его дефицитом. С одной стороны, развитие кризиса приведет к постепенному сужению ненефтегазовых доходов бюджета. С другой, антикризисные меры властей приведут к повышению расходной части бюджета на 4 трлн рублей. По нашим оценкам, уже к середине года профицит будет исчерпан, а к концу года дефицит федерального бюджета составит около 1,6 трлн рублей, — рассказал Денис Попов.

Во втором полугодии потребуются дополнительные антикризисные меры, что приведет к очередному повышению расходов казны и, как следствие, к возможному росту его дефицита до 2–3 трлн рублей, допустил аналитик.