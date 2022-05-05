Бонд платежом красен: Россия снова столкнется с риском дефолта 27 мая

Россия в очередной раз столкнется с риском технического дефолта 27 мая: тогда предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036» . Это следует из документов Минфина, с которыми ознакомились «Известия». 4 мая закончился срок, в течение которого Минфин РФ мог погасить платежи в долларах по еврооблигациям — в ином случае страну ожидал бы технический дефолт. По данным Bloomberg, платежи дошли до держателей российского госдолга. Эксперты ожидают, что Россия продолжит платить в долларах по евробондам, где не предусмотрены переводы в рублях. Однако 25 мая заканчивается лицензия Минфина США, позволяющая американским инвесторам получать деньги от российских госструктур.

Платежный иноагент

Держатели российского госдолга из зарубежных стран начали получать выплаты по двум выпускам еврооблигаций России . Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. До 4 мая Минфин РФ должен был сделать платежи по бондам с погашением в 2022 и 2024 годах общей суммой на $649,2 млн. В противном случае России был бы объявлен технический дефолт.

Ближайший следующий платеж по внешнему долгу РФ предстоит 27 мая 2022 года , следует из документов Минфина, с которыми ознакомились «Известия». Необходимо будет заплатить купон по еврооблигациям «Россия-2026» (выпущены в 2016 году с погашением в 2026-м) на сумму $71,25 млн . По данным ведомства, на 27 мая также назначен платеж по еврооблигациям «Россия-2036» (выпуск 2021 года): купон составит € 26,5 млн . В документах по еврооблигациям, выпущенным с 2018 года, заложена непосредственная возможность платить в рублях, заявлял в марте министр финансов Антон Силуанов.

Бонд платежом красен Фото: Global Look press/Nikolay Gyngazov

Платеж по выпуску еврооблигаций с погашением в 2026 году можно осуществить в долларах США, а при отсутствии такой возможности допускается проведение операции в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках , уточнил «Известиям» ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков. Он добавил, что платеж по выпуску «Россия-2036» можно осуществить в евро, долларах США, фунтах стерлингов, швейцарских франках, а также в российских рублях . Возможность использования нацвалюты предусмотрена в случае, если РФ «по независящим от нее причинам не в состоянии производить выплаты основного долга или процентах в любой из этих валют», уточнил эксперт.

Следующие даты платежей по купонам — 23 и 24 июня по выпускам «Россия-2027» (эмитирован в 2017 году), «Россия-2047» (также выпущен в 2017 году) и «Россия-2028» (1998 года) , следует из данных Минфина. В общей сложности в июне России предстоит заплатить по трем выпускам $394 млн, оценил Александр Шураков. Потом в графике погашения внешнего долга перерыв до 16 сентября. По подсчетам эксперта, в целом остаток долга в еврооблигациях, номинированных в долларах, составляет $30,8 млрд, а номинированных в европейской валюте — €5,2 млрд (без учета купонных платежей) .

Пропустят или нет

Сейчас у Минфина РФ есть несколько вариантов проведения платежей по еврооблигациям: использовать замороженные золотовалютные резервы (ЗВР), валюту из их незамороженной части и рубли . Например, в марте 2022-го Россия успешно подала поручение на погашение задолженности из заблокированных ЗВР, однако в апреле в таком перечислении было отказано. 4 апреля Минфин перечислил деньги в рублях, но платеж был возвращен. В мае, по данным Bloomberg, погашение было произведено из незамороженной части валютных резервов.

— Скорее всего, Минфин РФ будет стремиться в первую очередь проводить платежи из замороженных валютных счетов. Если они будут блокироваться, то тогда Минфин будет использовать доступные валютные средства. По облигациям, эмиссионная документация которых позволяет это делать, возможно, платежи будут проводиться в рублях, — предположил главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Бонд платежом красен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Коллизия заключается в том, что 25 мая заканчивается лицензия OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США): она позволяет американским гражданам получать платежи от российских госструктур — ЦБ РФ, Минфина, ФНБ — несмотря на санкции , отметил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Он пояснил: возможна ситуация, когда Россия выплатит долг, но американские кредиторы не получат денег . Поэтому вероятно, что срок этой лицензии будет продлен, ожидает эксперт.

— Примечательно, что произведенными в начале мая платежами создан прецедент, который, возможно, будет распространен на следующие погашения. Если есть строгое обязательство выплат в валюте, они станут осуществляться именно в ней. Причем не из заблокированных резервов, а из той части, которая свободна, не заморожена. Или из текущей валютной выручки. Одним словом, показательно, что есть и добрая воля, и необходимые ресурсы, и технические возможности для выполнения обязательств, — подчеркнул Марк Гойхман.

По его словам, страна всеми возможными способами демонстрирует, что крайне не заинтересована в дефолте, даже техническом. При этом эксперт подчеркнул, что многие гипотетические последствия такой ситуации уже стали реальностью и без нее: санкции и без дефолта привели к запрету на инвестиции в российские активы, к блокировке части госсобственности, к оттоку инвесторов, понижению рейтингов и невозможности привлечения средств на внешних рынках.