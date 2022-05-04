Доллар не пахнет: дойдет ли платеж по еврооблигациям РФ до держателей на Западе

Иностранцы примут платеж России по внешнему долгу, что позволит стране избежать технического дефолта, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 4 мая заканчивается грейс-период, в течение которого РФ должна перечислить деньги по двум суверенным облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах. Этот платеж был отправлен в долларах до праздников. Для окончательного погашения свое разрешение на провепдние операции должны дать регуляторы США и Великобритании. При этом Россия обладает необходимым незамороженными активами, чтобы единовременно погасить весь внешний долг, оценили аналитики.

Платеж засчитан

Опасения относительно дефолта России — отказа или невозможности выплачивать купоны и погашать долги по еврооблигациям — появились на фоне санкций Запада против страны . За границей было заморожено порядка $300 млрд золотовалютных резервов (ЗВР) РФ. Первый платеж после этих событий должен был пройти 17 марта . Тогда российский Минфин дал поручение на списание денег из замороженных резервов . В свою очередь, Минфин США выпустил специальную лицензию, которая позволила списать деньги для обслуживания суверенного долга.

Однако в следующем платеже, который должен был пройти 4 апреля, России было отказано . Тогда Минфин РФ перевел деньги в рублях , хотя погашаемые облигации не предусматривали возможности платежа в нацвалюте. Средства были возвращены. От этой даты начал отсчитываться месяц, в течение которого длится грейс-период. 4 мая мог бы состояться технический дефолт России.

Однако 29 апреля Минфин сообщил, что всё же довел до платежного агента необходимые выплаты в валюте на сумму $650 млн . Таким образом, был начислен купонный доход и полностью погашен номинал по внешним облигациям «Россия-2022», а также произведена выплата купона по облигациям со сроком погашения в 2042 году («Россия-2042»). Агентом выступил лондонский Citibank, уточнили в ведомстве.

Доллар не пахнет Штаб-квартира банка Citibank в Лондоне Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer

— Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций — в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией, — заявили в Минфине.

Вопрос заключается в том, пройдет ли платеж, направленный российским ведомством . 30 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Минфин РФ использовал внутренние долларовые резервы, чтобы произвести выплаты по двум выпускам еврооблигаций. По словам источника издания, деньги сначала получил банк-корреспондент Bank of New York Mellon Corp. Он дождался разрешения от регулятора и переслал деньги Citibank. Тот, в свою очередь, должен передать деньги дальше клиринговым агентам, которые распределят средства по счетам инвесторов.

Однако Citibank вряд ли проведет платеж, пока не получит одобрение от финансовых регуляторов США и Великобритании, утверждает Bloomberg . При этом собеседник агентства в Минфине США отметил, что Вашингтон позволит провести перевод. 3 мая Bloomberg сообщило, что деньги успели получить не все клиринговые палаты, хотя как минимум один из них подтвердил получение средств. В пресс-службе европейского офиса Citibank заявили «Известиям», что не могут ответить на вопросы о проведении платежа по российским евробондам . Газета направила запрос в Минфин РФ о том, дошли ли деньги до держателей российского внешнего долга.

Доллар не пахнет Министерство финансов США Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie

Вряд ли западные регуляторы откажут в проведении платежей по российскому внешнему долгу , считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, за рубежом добились своей цели, вынудив Россию осуществить платежи из незамороженной части ЗВР. Иностранцы рассчитывают, что в долгосрочной перспективе инвестировать в РФ может быть выгодно, поэтому нет необходимости доводить страну до дефолта, даже до технического, уверен эксперт.

Деньги есть

Впрочем, с учетом санкций внешние рынки заимствований для РФ и российских компаний закрыты, поэтому технический дефолт сейчас не окажет никакого влияния на экономику страны , отметил главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. В связи с этим нежелание принимать платежи будет проблемой кредиторов, которые не смогут получить средства, указал он. Сейчас доля резидентов РФ среди держателей еврооблигаций России составляет порядка 49% , оценил для «Известий» ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков.

— По данным Минфина РФ, на 1 апреля 2022 года долг по госбумагам в иностранной валюте составлял примерно $37,2 млрд . Текущий размер ЗВР с учетом замороженных активов составляет $607 млрд. Объем замороженных активов — порядка $300 млрд, так что даже без их учета свободный размер ЗВР в разы превышает размер внешнего долга РФ , — подсчитал он.

Кроме того, у России есть большие текущие валютные поступления от экспорта — свыше $500 млрд за год, оценил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Он резюмировал: таким образом, о нехватке средств речи не идет, причем не только на платежи 4 мая, но и для гипотетического погашения всего внешнего госдолга. Поэтому не может быть классического дефолта, который признается в случае отсутствия у заемщика средств на погашение долга или его отказа от платежа, подчеркнул эксперт.

Доллар не пахнет Министерство финансов РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит нашей стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям , заявлял в апреле в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это будет непростой процесс, поскольку есть сомнения в объективности судебной системы западных стран.

— Дефолт — это неисполнение обязательств заемщика по своим обязательствам. Российская Федерация добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату нашего долга. Тем не менее сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт, — заявлял Антон Силуанов.