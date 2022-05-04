Доллар не пахнет: дойдет ли платеж по еврооблигациям РФ до держателей на Западе
Иностранцы примут платеж России по внешнему долгу, что позволит стране избежать технического дефолта, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 4 мая заканчивается грейс-период, в течение которого РФ должна перечислить деньги по двум суверенным облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах. Этот платеж был отправлен в долларах до праздников. Для окончательного погашения свое разрешение на провепдние операции должны дать регуляторы США и Великобритании. При этом Россия обладает необходимым незамороженными активами, чтобы единовременно погасить весь внешний долг, оценили аналитики.
Платеж засчитан
Опасения относительно дефолта России — отказа или невозможности выплачивать купоны и погашать долги по еврооблигациям — появились на фоне санкций Запада против страны. За границей было заморожено порядка $300 млрд золотовалютных резервов (ЗВР) РФ. Первый платеж после этих событий должен был пройти 17 марта. Тогда российский Минфин дал поручение на списание денег из замороженных резервов. В свою очередь, Минфин США выпустил специальную лицензию, которая позволила списать деньги для обслуживания суверенного долга.
Однако в следующем платеже, который должен был пройти 4 апреля, России было отказано. Тогда Минфин РФ перевел деньги в рублях, хотя погашаемые облигации не предусматривали возможности платежа в нацвалюте. Средства были возвращены. От этой даты начал отсчитываться месяц, в течение которого длится грейс-период. 4 мая мог бы состояться технический дефолт России.
Однако 29 апреля Минфин сообщил, что всё же довел до платежного агента необходимые выплаты в валюте на сумму $650 млн. Таким образом, был начислен купонный доход и полностью погашен номинал по внешним облигациям «Россия-2022», а также произведена выплата купона по облигациям со сроком погашения в 2042 году («Россия-2042»). Агентом выступил лондонский Citibank, уточнили в ведомстве.
Штаб-квартира банка Citibank в Лондоне
— Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций — в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией, — заявили в Минфине.
Вопрос заключается в том, пройдет ли платеж, направленный российским ведомством. 30 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Минфин РФ использовал внутренние долларовые резервы, чтобы произвести выплаты по двум выпускам еврооблигаций. По словам источника издания, деньги сначала получил банк-корреспондент Bank of New York Mellon Corp. Он дождался разрешения от регулятора и переслал деньги Citibank. Тот, в свою очередь, должен передать деньги дальше клиринговым агентам, которые распределят средства по счетам инвесторов.
Однако Citibank вряд ли проведет платеж, пока не получит одобрение от финансовых регуляторов США и Великобритании, утверждает Bloomberg. При этом собеседник агентства в Минфине США отметил, что Вашингтон позволит провести перевод. 3 мая Bloomberg сообщило, что деньги успели получить не все клиринговые палаты, хотя как минимум один из них подтвердил получение средств. В пресс-службе европейского офиса Citibank заявили «Известиям», что не могут ответить на вопросы о проведении платежа по российским евробондам. Газета направила запрос в Минфин РФ о том, дошли ли деньги до держателей российского внешнего долга.
Министерство финансов США
Вряд ли западные регуляторы откажут в проведении платежей по российскому внешнему долгу, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, за рубежом добились своей цели, вынудив Россию осуществить платежи из незамороженной части ЗВР. Иностранцы рассчитывают, что в долгосрочной перспективе инвестировать в РФ может быть выгодно, поэтому нет необходимости доводить страну до дефолта, даже до технического, уверен эксперт.
Деньги есть
Впрочем, с учетом санкций внешние рынки заимствований для РФ и российских компаний закрыты, поэтому технический дефолт сейчас не окажет никакого влияния на экономику страны, отметил главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. В связи с этим нежелание принимать платежи будет проблемой кредиторов, которые не смогут получить средства, указал он. Сейчас доля резидентов РФ среди держателей еврооблигаций России составляет порядка 49%, оценил для «Известий» ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков.
— По данным Минфина РФ, на 1 апреля 2022 года долг по госбумагам в иностранной валюте составлял примерно $37,2 млрд. Текущий размер ЗВР с учетом замороженных активов составляет $607 млрд. Объем замороженных активов — порядка $300 млрд, так что даже без их учета свободный размер ЗВР в разы превышает размер внешнего долга РФ, — подсчитал он.
Кроме того, у России есть большие текущие валютные поступления от экспорта — свыше $500 млрд за год, оценил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Он резюмировал: таким образом, о нехватке средств речи не идет, причем не только на платежи 4 мая, но и для гипотетического погашения всего внешнего госдолга. Поэтому не может быть классического дефолта, который признается в случае отсутствия у заемщика средств на погашение долга или его отказа от платежа, подчеркнул эксперт.
Министерство финансов РФ
Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит нашей стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям, заявлял в апреле в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это будет непростой процесс, поскольку есть сомнения в объективности судебной системы западных стран.
— Дефолт — это неисполнение обязательств заемщика по своим обязательствам. Российская Федерация добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату нашего долга. Тем не менее сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт, — заявлял Антон Силуанов.
В новейшей истории Россия уже оказывалась в состоянии дефолта в 1998 году. Тогда у государства действительно не было средств на погашение обязательств по своим облигациям — ГКО, напомнил Марк Гойхман. Он пояснил: тот дефолт предполагал нехватку ресурсов бюджета и на погашение заимствований, и во многом на текущие расходы. Огромный дефицит казны и нависание колоссальных долгов привело к невозможности новых привлечений средств, обрушению курса рубля, взлету цен, дезориентации производств, резкому падению доходов населения. Эксперт подчеркнул: сейчас положение радикально иное.