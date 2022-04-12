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Суд да дело: что означает отказ России платить по долгу в долларах

Ситуация по-прежнему является крайне неопределенной из-за своей исключительности
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Суд да дело: что означает отказ России платить по долгу в долларах
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2022-04-11 21:04:59
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Министр финансов Антон Силуанов заявил о намерении судиться в случае, если России объявят дефолт по еврооблигациям. РФ 5 апреля совершила платеж в рублях, но есть серьезные основания полагать, что такой маневр не будет принят кредиторами даже несмотря на то, что страну без предупреждения лишили возможности заплатить из заблокированной части валютных резервов. «Известия» разобрались в ситуации с российским долгом и ее вероятным логическим завершением.

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Сколько всего в валюте должно российское государство? Какую часть нужно погасить в 2022 году?

После полного расчета перед Лондонским и Парижским клубами Россия была не слишком активной на международном рынке заимствований. Стране хватало средств из внутренних источников, а госдолг (в принципе маленький и не доходящий даже до 20% ВВП) в основном рос за счет рублевых облигаций, которые покупали в том числе и иностранные инвесторы. Тем не менее в сравнительно небольших объемах евробонды всё равно продавались, просто чтобы сохранить присутствие России на этом рынке.

Общий объем государственного долга в валюте в 2022 году составлял около $59 млрд, то есть менее 3% ВВП и менее 10% валютных резервов. В 2022 году объем к погашению не превышает $2,5 млрд.

Суд да дело
деньги рубли валюта
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— Минфин России должен $1,6–1,7 млрд, плюс непонятно, каким считать статус рублевых выплат в объеме $649,2 млн. Из оставшихся от $0,3–1 млрд ближайшая выплата назначена на 27 мая ($71 млн), но сейчас это не принципиально, потому что если до 4 мая не будет урегулирована другая выплата от 4 апреля, то это приведет к суверенному дефолту России, — поясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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Есть ли у России физически деньги на погашение задолженности в валюте?

Заблокированной оказалась примерно половина международных резервов страны — более $300 млрд. На момент введения санкций эти средства находились в американских, европейских, японских и других иностранных банках. Доступ к ним был утерян, хотя США в марте разрешили провести платеж по одному из выпусков евробондов из этих денег. Но сохранилась другая половина, размещенная в российских банках, а также в монетарном золоте и валютах дружественных стран.

Кроме того, Россия только за март получила колоссальные средства в виде экспортной выручки. По новым правилам, экспортеры должны продавать ЦБ более 80% валюты, притом что поступления упали сравнительно слабо. В отличие от импорта, сократившегося буквально в разы. Положительное сальдо торгового баланса в прошлом месяце увеличилось пятикратно, так что в страну хлынул поток валюты, которую из-за санкций буквально некуда девать. В любом случае, эти величины в разы, а то и на порядок больше сумм, которые нужно заплатить еврооблигациям. Не проще ли было расплатиться из этих средств даже в условиях блокировки ЗВР?

Суд да дело
ЦБ банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Не всё так просто: разумеется, вопрос оплаты стал политическим. Россия не хотела бы расплачиваться, тратя новую валютную выручку, как предлагала пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Хотя технически большого ущерба это бы не нанесло, и о чем здесь думали американцы — сказать сложно. Однако обе стороны сейчас проявляют принципиальность. Но некоторые эксперты полагают, что средства, полученные в валюте от внешней торговли, при попытке оплатить долги тоже заблокируют под тем или иным предлогом, поскольку в нынешней ситуации ни в чем нельзя быть уверенным заранее.

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Почему дефолт не наступил после просрочки долларового платежа?

Как и в ситуации с кредитными картами на руках граждан, еврооблигации имеют период отсрочки (grace period), который в нашем случае составляет месяц. Инвесторы подождут до 5 мая, после чего уже станет ясно, можно ли считать ситуацию техническим дефолтом или нет, учитывая обстоятельства.

Какие последствия может иметь технический дефолт?

Словосочетание «государственный дефолт» в международной практике звучит очень грозно, но в данном конкретном случае катастрофы не ожидается. Для экономики и финансовой системы России тяжелейшие последствия уже наступили в виде исключительно жестких санкций. В любом случае, доступ к международным рынкам капитала как для российского государства, так и для крупных компаний закрыт, так что в отношении доступности кредита мало что изменится.

Возможно, более серьезная проблема — кросс-дефолты, то есть требования всех кредиторов от России немедленно погасить свои обязательства.

Суд да дело
деньги рубли
Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

— Что касается кросс-дефолта по российским внешним заимствованиям $37–38 млрд, — отметил Марк Гойхман, — то здесь есть свои нюансы и по доле владельцев, которые должны участвовать в коллективном иске (25%), и по сумме (не менее $75 млн). Очень важно, что, вероятно, именно американские инвесторы не стали продавать Минфину России свои еврооблигации «Россия 2022», где их доля как раз 25% или немного больше, то есть именно то, что нужно для перекрестного дефолта России.

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В случае кросс-дефолта допустимы разные варианты развития событий. Часто говорят о возможном аресте или изъятии российской собственности за рубежом в счет долга. Так происходило, например, с Аргентиной при ее многочисленных дефолтах в последние несколько десятилетий. Но сделать это с точки зрения права будет не так просто. Россия при выпуске облигаций не отказывалась от статуса «иммунитета суверена», который не позволяет взыскивать при дефолте средства по иным источникам и имуществу. Разумеется, поскольку международно-политическая ситуация сложилась исключительная, эти формулы могут ничего не значить.

Как Россия будет отстаивать свои права юридически?

Антон Силуанов 11 апреля заявил, что Россия обратится в международные суды. По словам юриста компании PG Partners Петра Гусятникова, министр мог иметь в виду как обращение в суды в рамках межгосударственных споров между Россией и странами, препятствующими исполнению ею своих обязательств, так и споров между Москвой и иностранными инвесторами, перед которыми у РФ имеются обязательства.

Суд да дело
Здание Международного суда ООН, Гаага, Нидерланды

Здание Международного суда ООН, Гаага, Нидерланды

Фото: TACC/Виталий Чугин

В первом случае речь может пойти о международном суде, например, суде ООН. Впрочем, для этого нужно согласие обеих сторон на рассмотрение дела в такой инстанции. Кроме того, спор может быть разобран в судебных органах Всемирной торговой организации, если удастся доказать, что «принудительное неисполнение» обязательств является нарушением одного из соглашений, лежащих в основе ВТО.

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