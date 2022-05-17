Минпромторг показал первые кадры нового российского авиадвигателя ПД-8

Минпромторг России впервые показал российский авиадвигатель ПД-8, который заменит иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 и Бе-200. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник, 17 мая.

В министерстве напомнили, что разработка ПД-8 проводится по поручению правительства, заказчиком в рамках госконтракта выступает Минпромторг.

11 мая в госкорпорации «Ростех» сообщили о завершении стендовых испытаний этого двигателя. ПД-8 должен заменить французско-российский двигатель SaM-146.

По итогам испытаний завод «ОДК-Сатурн» во время рабочей поездки в Ярославскую область посетил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Работа по созданию российского двигателя тягой 8 т ведется с 2019 года и была интенсифицирована с учетом введения недружественными странами новых санкций.

Мантуров сказал, что, согласно «форсированному» плану работ по двигателю, уже в первой половине следующего года должны начаться его интенсивные испытания в составе импортозамещенной версии самолета SSJ-100, это позволит получить сертификат типа на самолет в конце 2023 года. Процессы сертификации двигателя и самолета будут идти параллельно, добавил он.

Сейчас на «ОДК-Сатурн» производят лопатки газотурбинных двигателей, необходимые как для новых ПД-8, так и для наземных энергетических установок.

«Производящиеся здесь конструкции соответствуют лучшим мировым образцам. На предприятии освоены сложные технологические процессы монокристаллического литья — инновационное производство ориентировано на ежегодный выпуск более чем 600 тыс. литых заготовок лопаток турбины — причем не только для российских, но и для иностранных агрегатов», — говорится в сообщении.

Литейное производство находится в Рыбинске в рамках реализации федеральной программы Минпромторга.

Как сообщалось 8 апреля, первый полет пассажирского лайнера SSJ 100 с отечественным двигателем ПД-8 может состояться в начале 2023 года. Силовая установка должна быть поставлена уже до конца этого года.