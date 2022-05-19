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В Кремле не согласились со словами Клишаса об импортозамещении

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Фото: Global Look Press/Federation Council of Russia
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Говорить о том, что импортозамещение провалено, нельзя, однако есть невыполненные пункты плана. Данная работа ведется в агрессивных условиях, многое надо сделать в авральном режиме. Об этом в четверг, 19 мая, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас завил, что пока программа импортозамещения успешна лишь в отчетах отраслевых ведомств. О полном успехе, по его словам, можно говорить в сельском хозяйстве.

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«Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, всё равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя. Хотя и, конечно, нельзя почивать, что называется, на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учетом тех условий, в которых мы существуем», — заявил Песков.

Он добавил, что изменение принципов и методологии работы по импортозамещению позволит справиться с новыми вызовами.

Ранее в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что данный процесс необходимо пересмотреть и актуализировать. Матвиенко отметила, что программа предполагала слишком плавные темпы импортозамещения. Сейчас же надо ускоряться и обращать внимание на чувствительные отрасли. По ее мнению, полностью импортозамещенным можно считать товар, произведенный в России не на 70%, а на 100%.

12 мая заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов высказал мнение, что России необходимо взять курс на импортозамещение для перестройки экономики в условиях санкций.

В то же время министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров указал, что Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности.

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