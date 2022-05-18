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Напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне

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Бутылки газированной воды в магазине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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PepsiCo в начале июня начнет отгрузки своих новых лимонадов в торговые сети, рассказал «Известиям» источник, близкий к компании. Он пояснил, что речь идет о локальных брендах, которые разработаны специально для РФ.

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В марте компания заявила о том, что частично приостанавливает работу в стране, то есть выводит из ассортимента свои популярные марки — Pepsi, Mirinda и 7Up.

Производитель уже остановил конвейер и не выпускает известную триаду — торговым сетям отгружают запасы, сказал собеседник издания. В PepsiCo «Известиям» подтвердили, что компания рассматривает возможность расширения ассортимента локальных напитков в России. При этом решение о приостановке производства и продаже Pepsi, Mirinda и 7Up остается в силе, добавили там.

В начале апреля стало известно, что PepsiCo направила ритейлерам презентацию с описанием новых напитков и брендов специально для российского рынка. Как писали СМИ, тогда компания планировала наладить производство локальных марок, вкусы которых будут похожи на основные имена компании. Например, New Cola и Fruitz взамен Pepsi и Mirinda. Но от этих концепций отказались.

В итоге производитель решил делать газировку со вкусом апельсина, а также лимона с лаймом под брендом «Русский дар» — сейчас под этим именем выпускают квас, заметил собеседник «Известий». Есть и другие оригинальные торговые марки, которые компания не раскрывает, добавил он. Собеседник уточнил, что изготовитель вскоре запустит розлив напитков на своем заводе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Поддать газировки: напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне»

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