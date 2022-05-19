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Клишас оценил слова Матвиенко о необходимости пересмотреть процесс импортозамещения

Сенатор Клишас оценил слова Матвиенко о необходимости пересмотреть процесс импортозамещения
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о процессе импортозамещения в РФ.

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Ранее в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации отметила, что данный процесс необходимо пересмотреть и актуализировать. Матвиенко отметила, что программа предполагала слишком плавные темпы импортозамещения. Сейчас же надо ускоряться и обращать внимание на чувствительные отрасли. По ее мнению, полностью импортозамещенным можно считать товар, произведенный в России не на 70%, а на 100%.

Клишас в свою очередь отметил, что пока программа импортозамещения успешна лишь в отчетах отраслевых ведомств.

По его словам, есть только одна сфера, где после 2014 года импортозамещение дает наглядные, понятные любому человеку результаты, — сельское хозяйство, производство продуктов питания.

«Вы можете пойти в любой продовольственный магазин, и всё будет на торговых полках. Никакие отчеты и доклады об успехах в данной сфере становятся не нужны, отечественными продуктами продовольственная безопасность страны гарантирована в полном объеме», — подчеркнул он.

12 мая заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов высказал мнение, что России необходимо взять курс на импортозамещение для перестройки экономики в условиях санкций.

18 мая в Минпромторге рассказали, что завод высотных конструкций «Новая высота» из Ленинградской области уже в 2,5 раза повысил производственные мощности по выпуску алюминиевых лестниц и стремянок. Также ведомство впервые показало российский авиадвигатель ПД-8, который заменит иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 и Бе-20.

В то же время министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров указал, что Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности.

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