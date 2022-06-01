Движение к лету: что ждет водителей с наступлением июня

В первом летнем месяце вступает в силу ряд законов, напрямую касающихся автомобилистов. В банке и на почте можно будет идентифицировать личность по водительскому удостоверению, а лишенные прав за нетрезвое вождение больше не смогут получить лицензию на оружие. Кроме того, в июне начнут действовать новые ценовые справочники на запчасти, по которым определяется размер компенсации по ОСАГО. Подробнее об изменениях законодательства — в материале «Известий».

Права вместо паспорта

С 29 июня в банке, на почте и в страховой компании автомобилисты смогут подтвердить свою личность при помощи водительского удостоверения. Это предусмотрено вступающими в силу поправками в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно этому документу, источников так называемой упрощенной идентификации станет больше. Помимо паспорта, ИНН, СНИЛС или полиса ОМС «при осуществлении денежных переводов, получении страховых, банковских, мобильных и почтовых услуг» граждане также смогут предъявлять водительское удостоверение.

«Облегчается идентификация клиентов-физлиц для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Для этого разрешается использовать водительские права», — говорится в сообщении на официальном сайте Государственной думы.

Эти поправки также увеличивают с 15 до 40 тыс. рублей лимит платежей при оформлении договоров ОСАГО и каско, при котором страховые компании могут не идентифицировать личность владельца полиса. То есть снимается ограничение при покупке страховки онлайн.

Обезоружили «лишенцев»

Поправки в закон «Об оружии», которые вступают в силу с 29 июня, ужесточают требования к получению и продлению лицензий на охотничье, спортивное и травматическое оружие для автомобилистов, нарушивших ПДД. Водители, совершившие проступок, за который предусмотрен административный арест, в течение года после вступления в силу решения о назначении наказания не смогут получить новую или продлить уже имеющуюся лицензию на оружие.

Согласно действующему Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), арест предусмотрен, в частности, за управление транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным прав (ч. 2 ст. 12.7), в том числе севшим за руль в нетрезвом виде (ч. 3. ст. 12.8), или отказ такого водителя от прохождения медосвидетельствования (ч. 2 ст. 12.26). Арестовать могут за неповиновение законному требованию сотрудника ГИБДД (ст. 19.3), а также за неуплату штрафа в установленный срок.

Те, кто остался без прав за рулем в нетрезвом виде или передал управление лицу в состоянии опьянения, не смогут получить лицензию на оружие в течение года после окончания срока лишения ВУ.

ОСАГО по новым справочникам

Новые ценовые справочники, по которым рассчитывается размер компенсации по ОСАГО, вступят в силу до 19 июня, сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Действующая с 19 марта редакция этих документов готовилась в декабре 2021 — январе 2022 года и не учитывала резкий рост стоимости запчастей. В новых справочниках будет отражена актуальная ситуация на рынке автомобильных комплектующих, заверили в РСА.

— Их разработка и подготовка велась в феврале–марте, поэтому они учитывают произошедший скачок цен на запасные части, — подчеркнули в пресс-службе союза.

В РСА не смогли уточнить, как именно изменились цены в новой редакции справочников, отметив, что «они сейчас проходят финальные согласования и возможны некоторые корректировки». Вместе с тем в союзе признают определенные сложности в составлении этих справочников. По словам президента РСА Игоря Юргенса, ситуация с ценами на запчасти ряда автопроизводителей привела к существенному и необоснованному взвинчиванию средних цен.

— Часть автопроизводителей на сегодняшний день ушла с российского рынка, что сделало оригинальные детали для произведенных ими автомобилей или вообще недоступными в России, или неоправданно дорогими. Между тем существует большой рынок неоригинальных запчастей, которые по качеству ни в чем не уступают оригинальным: они производятся на тех же заводах, на том же оборудовании, теми же людьми, с теми же стандартами качества, — подчеркнул Юргенс.

Он отметил, что, согласно предложениям ЦБ, для автомобилей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов.

«Близки к реальной ситуации на рынке»

Основное подорожание запчастей на рынке произошло в начале марта, отмечают эксперты. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, если анализ стоимости деталей для ценовых справочников проводился в это время, то информация в них будет вполне актуальной.

— Судя по всему, цены, указанные в этих справочниках, будут близки к реальной ситуации на рынке. В первую очередь это касается стоимости неоригинальных запчастей. В этом сегменте рынка ситуация более-менее стабилизировалась, — отметил он в беседе с «Известиями».

Что касается стоимости оригинальных деталей, то здесь говорить о стабилизации еще рано, считает Хайцеэр. По его словам, эта часть рынка достаточно инертна, а потому вполне вероятен и дальнейший рост цен на «фирменные» запчасти.

— Поскольку теперь информацию в ценовых справочниках необходимо актуализировать не реже чем раз в квартал (до середины 2019 года они обновлялись раз в полгода. — Ред.), в сентябре мы увидим в них более высокие цены, с учетом роста стоимости оригинальных запчастей, — резюмировал Хайцеэр.