Программы льготного автокредитования в России запустят в июле

Программы льготного автокредитования и лизинга заработают в июле текущего года. Об этом сегодня сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках выставки «Иннопром 2022», которая открылась в Екатеринбурге.

Говоря о дате возобновления программ, министр уточнил — «С этого месяца».

Министерство реализует две программы льготных автокредитов: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволят гражданам получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. Среди программ льготного лизинга: «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело».

Напомним, что по итогам совещания президента РФ по автопрому, прошедшего в конце июня, было принято решение выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили. В частности, 10,2 млрд — на возобновление автокредитования, 4,9 млрд — на льготный лизинг.

21 июня «Известия» сообщали, что каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году. Оформить потребительский кредит при этом планируют 12% граждан нашей страны.