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Каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В 2022 году 10% россиян собираются взять автокредит. Об этом говорится в исследовании банка «Синара» (бывший СКБ), которое есть у «Известий».

Подержанный спрос: в мае банки выдали на 48% больше автокредитов
Почему потребители перешли на вторичный рынок машин

Отмечается, что оформить потребительский кредит при этом планируют 12% граждан, а взять ипотеку — 11% граждан.

В мае банки уже зафиксировали скачок спроса на автокредиты. Объем займов на покупку машин в прошлом месяце увеличился на 48% к апрелю и составил 36,7 млрд рублей.

Согласно оценке гендиректора БКИ Олега Лагуткина, в ближайшее время спрос может составить примерно 50% от показателей 2021 года, то есть объем выдач не превысит 45–55 млрд рублей в месяц.

Основным драйвером повышения объема выдач автокредитов стало снижение ставок и смягчение ценовой политики дилеров и продавцов. Также участники рынка предлагали выгодные программы. Эксперты рассказали, что интерес значительно сместился в сторону подержанных автомобилей, эта тенденция сохранится, пока не произойдет масштабное импортозамещение.

Вместе с тем в этом году россияне проявляют больше интереса к сберегательным продуктам, чем к займам. По данным исследования банка «Синара», открыть вклад или накопительный счет до конца года планируют 21,6% и 21,8% граждан соответственно.

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