Без техосмотра, но со средней скоростью: готовы новые поправки в КоАП

Разработаны поправки в «автомобильную» главу Кодекса РФ об административных правонарушениях. Они отменяют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточают ответственность за серьезные проступки. Кроме того, законопроект вводит санкции за превышение средней скорости и предусматривает отказ от штрафа за отсутствие диагностической карты. Подробности — в эксклюзивном материале «Известий».

Ограничимся предупреждением

Разработанный законопроект (копия документа имеется в распоряжении «Известий») предполагает отказ от штрафа и замену его предупреждением за ряд незначительных нарушений ПДД. В частности, речь идет о наказании грязный номер (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ), забытые дома права или документы на машину (ч. 2 и ч. 3 ст. 12.3 КоАП РФ), невключенный указатель поворота (ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ). Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями. (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Без техосмотра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Внесение поправок в статью 12.5.1 КоАП РФ является вынужденной мерой: если применять положения Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также на первый раз инспекторы ГИБДД ограничатся предупреждением водителю, который перед маневром заблаговременно не занял соответствующую крайнюю полосу проезжей части дороги. А вот за повторное нарушение ему уже будет грозить штраф в размере 500 рублей. Эти поправки фактически узаконивают существующую практику: согласно распоряжению ГИБДД России, с середины апреля сотрудники Госавтоинспекции ограничиваются предупреждением, если такая санкция прописана в КоАПе наряду со штрафом. Теперь от штрафов за подобные проступки предлагают вообще отказаться.

— Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе, — заявил «Известиям» автор законопроекта, депутат Государственной думы Николай Новичков.

За техосмотр не штрафовать

Поправки предполагают полный отказ от санкций для водителей, которые управляют транспортным средством, не прошедшим техосмотр. Сейчас за это нарушение, согласно ч.1.1 ст. 12.5, грозит штраф в размере 2 тыс. рублей.

«Отказ от наказания по ч.1.1 ст. 12.5 является прямым следствием нехватки пунктов технического осмотра, в которых можно было бы осуществить технический осмотр ряда видов коммерческого транспорта (автобусы, троллейбусы, грузовики и проч). В результате в ряде субъектов РФ такая техника фактически эксплуатируется без оформления диагностической карты, что влечет за собой нарушение КоАП», — говорится в пояснительной записке к документу.

После отказа от обязательного техосмотра для легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам, многие диагностические пункты просто закрылись, отмечают эксперты.

— В небольших городах владельцы транспортных средств, которые по закону сейчас обязаны проходить техосмотр, физически не могут это сделать. Отказ от штрафа за отсутствие диагностической карты позволит им избежать ответственности за то, что они просто не могут выполнить, — заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, также принимавший участие в разработке законопроекта.

Без техосмотра Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Иной точки зрения придерживается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Поправки, предусматривающие отказ от штрафа за отсутствие диагностической карты для всех без исключения категорий транспортных средств, он считает чрезмерными.

— Автопарк в нашей стране достаточно старый. Подобная идея, возможно, имеет право на существование в отношении легковых машин, принадлежащих частникам. Однако для некоторых категорий транспортных средств регулярная проверка технического состояния должна быть обязательной. В первую очередь это автобусы, такси и автомобили, перевозящие опасные грузы. Отказ от штрафа за отсутствие диагностической карты на такие транспортные средства мне кажется перебором, — отметил Моржаретто в беседе с «Известиями».

Новые строгости

Наряду со смягчением ответственности за ряд нарушений санкции за серьезные проступки, напротив, предполагается сделать строже. Например, согласно законопроекту, за непристегнутый ремень (как у водителя, так и у пассажиров) штраф планируется увеличить с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Также штраф в размере 5 тыс. рублей будет грозить беспечным родителям, которые перевозят ребенка в машине без детского кресла (сейчас 3 тыс. рублей).

Кроме того, с 1 тыс.до 3 тыс. рублей увеличится штраф за движение по автомагистрали транспортных средств, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда. За повторное превышение скорости на 40–60 км/ч вводится штраф в размере 2–5 тыс. рублей либо лишение прав на срок 4–6 месяцев.

— Основана задача подготовленных поправок — смягчить санкции за мелкие проступки и ужесточить наказание за нарушения, которые потенциально могут привести к тяжелым последствиям, — пояснил в беседе с «Известиями» автор законопроекта, депутат Николай Новичков.

Средняя скорость возвращается

В законопроекте отдельно приписано, что штрафы, предусмотренные за нарушения скоростного режима, действуют также и в случае превышения средней скорости. В ст. 12.9 КоАПа появилась фраза «Превышение установленной скорости движения транспортного средства, а равно проезд контролируемого участка со средней скоростью, превышающей установленную».

Согласно законопроекту, контролируемым участком считается «участок дороги, начало и окончание которого оборудованы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фотосъемки, видеозаписи, позволяющими определить среднюю скорость проезда данного участка транспортным средством». Средней скоростью предлагается считать «скорость транспортного средства, определяемую как отношение пути, пройденного транспортным средством, ко времени, за которое данный участок был пройден транспортным средством».

Без техосмотра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Авторы документа отмечают, что основными видами нарушений ПДД, ставшими причинами аварий в прошлом году, стали нарушения скоростного режима движения —17,5% от всех ДТП.

«Для совершенствования методов контроля за нарушением скоростного режима предлагается внесение поправок в статью 12.9 КоАП РФ, что является реализацией поручения заместителя председателя правительства РФ М.Ш. Хуснуллина», — говорится в пояснительной записке к документу.

Против «кенгуру» на дорогах

По мнению вице-президента НАС Антона Шапарина, возобновление практики контроля средней скорости сделает движение по трассам более равномерным.

— Это позволить уменьшить на дорогах число так называемых кенгуру — водителей, которые резко тормозят перед камерой, а проехав ее, так же резко набирают скорость. Подобная манера езды чревата серьезными ДТП, — отметил он.

От практики оформления штрафов за превышение средней скорости отказались, поскольку она вступает в противоречие с действующим законодательством, напоминают правозащитники.

— Согласно КоАПу, в постановлении о штрафе должны быть указаны четко время и место совершения правонарушения. В случае со средней скоростью ни того ни другого в административных материалах нет и быть не может. Превышение средней скорости происходит в абстрактное время, на абстрактном отрезке дороги. Нередко это усложняет процедуру обжалования таких штрафов, — заявил «Известиям» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Требования к месту и времени совершения правонарушения в данном случае носят скорее формальный характер, полагает Игорь Моржаретто.

— Контроль средней скорости — хорошая мера для борьбы с лихачами. Она хорошо себя зарекомендовала в ряде других стран, — подчеркнул он.