«Опоздали со штрафами»: автодилерам пригрозили новыми санкциями

На рассмотрение Государственной думы внесли поправки к КоАП, которые вводят санкции за навязывание продавцами дополнительных услуг, в том числе при покупке автомобилей. Штраф за это нарушение будет зависеть от суммы навязанных опций. Эксперты и участники рынка считают, что этот законопроект появился со значительным опозданием. Однако он позволит решить другую проблему — принуждение к приобретению дополнительных страховок при покупке полисов ОСАГО, полагают они. Смогут ли поправки умерить аппетиты автодилеров и страховщиков, разбирались «Известия».

Штраф зависит от «допов»

Дилерам, принуждающим к покупке дополнительных опций для автомобиля, придется заплатить крупные штрафы. Это предусмотрено поправками к статьям 3.5 и 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), внесенными на рассмотрение Государственной думы. Документ опубликован на официальном портале системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, размер штрафа за навязывание дополнительных работ или услуг будет зависеть от стоимости «предложенных» опций.

«Навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг); на юридических лиц — в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг)», предусматривают поправки.

Опоздали со штрафами Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

«Некоторые права потребителей до сих пор не получили надлежащей и четко определенной административно-правовой охраны. К ним относится, например, право на заказ или приобретение конкретного товара (работы, услуги) без обязательных условий заказа или приобретения вместе с ними дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату. Как показывает правоприменительная практика, зачастую с навязыванием потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату сталкиваются покупатели автомобилей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Санкции не пугают

В Роспотребнадзоре отмечают, что в законодательстве нет отдельной нормы, предусматривающей ответственность за навязывание дополнительных товаров и услуг. Как следует из письма за подписью главы ведомства Анны Поповой авторам законопроекта (копия имеется в распоряжении редакции), санкции, применяемые к нарушителям в подобных случаях, согласно ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей»), «не носят профилактический и предупреждающий характер».

Согласно этой норме, за включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, штраф для должностных лиц составляет 1–2 тыс. рублей, а для организаций — 10–20 тыс. рублей. При этом, подчеркивают в Роспотребнадзоре, навязывание дополнительных товаров и услуг, как правило, происходит на большие суммы: от 100 до 500 тыс. рублей.

Опоздали со штрафами Фото: ТАСС/Артем Геодакян

«Роспотребнадзор неоднократно выступал за увеличение административных штрафов за нарушение прав потребителей, учитывая, что они зачастую носят массовый характер и не повышались по многим статьям КоАП РФ с 2001 года, однако данная позиция пока не поддержана», — говорится в письме ведомства.

Долго думали

Опрошенные «Известиями» эксперты и участники автомобильного рынка считают инициативу здравой, но запоздалой. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, в сложившейся ситуации на авторынке она уже неактуальна.

— С этими штрафами опоздали примерно на год-полтора. Их необходимо было вводить в конце позапрошлого года, когда в условиях дефицита дилеры начали массово навязывать покупателям дополнительные опции услуги по заоблачным ценам. Сейчас, когда спрос на автомобили резко упал, подобные случаи встречаются гораздо реже, — заявил он «Известиям».

Запоздалой эту инициативу считают и сами дилеры. По словам генерального директора «Авилон Мерседес-Бенц» Рената Тюкаева, «гребень волны» навязывания услуг в секторе дополнительного дооснащения автомобилей уже пройден. При этом по-прежнему остается актуальной проблема навязывания финансовых услуг, подчеркнул он.

Опоздали со штрафами Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Сохраняется традиционное для мелких автосалонов навязывание слишком дорогих кредитных продуктов тем потребителям, которые мало юридически подкованы и идут к ним только за красиво показанной низкой ценой. В этом секторе однозначно необходимо вводить защитные механизмы, — отметил Тюкаев в беседе с «Известиями».

При этом от отметил, что любое ограничение рыночных механизмов формирования цен и скидок на автомобили станет неверным шагом. По его мнению, сформировать критерии навязанным услугам можно, опираясь на отклонение предложенной продавцом цены от среднерыночных расценок. Однако такой подход вступает в прямое противоречие с тем, что рынок должен регулировать себя сам, полагает Тюкаев.

Где доказательства

Реализовать на практике предложенные парламентариями поправки будет достаточно сложно, полагают юристы. По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, доказать факт навязывания услуг автосалоном проблематично.

— Дилер спокойно может заявить, что в момент, когда к нему обратился покупатель, у него в наличии был только этот конкретный автомобиль с теми или иными опциями. Доказать, что это время на заднем дворе автосалона стояли другие аналогичные машины, но без дополнительного оборудования, практически невозможно, — говорит адвокат.

И ОСАГО тоже

Внесенные в КоАП поправки распространяются не только на автомобильных дилеров, но и на любых продавцов, навязывающих дополнительные услуги или товары. Поэтому новые штрафы позволят решить проблему с принуждением к покупке дополнительных страховок вместе с полисом ОСАГО, считают эксперты.

Опоздали со штрафами Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Несмотря на введение так называемого периода охлаждения (он позволяет потребителю в течение минимум пяти дней после заключения дополнительного договора страхования расторгнуть его. — «Известия»), многие автомобилисты о нем не знают. Этим пользуются страховщики, навязывая дополнительные виды страховок при заключении договора ОСАГО. В ряде регионов оформить «автогражданку» без покупки какой-то другой страховки практически невозможно. Появление штрафов за навязывание дополнительных услуг позволит решить эту проблему, — заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В настоящее время жалобы, поступающие в Российский союз автостраховщиков (РСА) на навязывание дополнительных услуг к ОСАГО, носят единичный характер, отметили в союзе.

— Уже существует ст. 15.34.1 КоАП, предусматривающая штрафы за навязывание дополнительных услуг в размере до 50 тыс. рублей для должностных лиц и в размере до 300 тыс. рублей — для юридических. Однако наиболее действенным и работающим механизмом защиты является «период охлаждения», в течение которого автовладелец может расторгнуть навязанный ему договор и вернуть за него все деньги. Введение наказаний для страховщиков за навязывание допуслуг к ОСАГО вряд ли окажет заметный эффект для борьбы с этим явлением, — заявили «Известиям» в пресс-службе РСА.