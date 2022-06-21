Подержанный спрос: в мае банки выдали на 48% больше автокредитов

Объем автокредитования в мае 2022 года увеличился на 48% к апрелю и составил 36,7 млрд рублей. Но это на 55% ниже, чем в 2021-м, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс», с которыми ознакомились «Известия». В банках подтвердили тенденцию и отметили еще больший рост выдач в июне, а также рассказали о повышении спроса подержанные авто. Это связано с дефицитом новых машин, их резким подорожанием, снижением доходов граждан и запуском выгодных программ на такие продукты, объяснили игроки рынка. При этом страховщики отметили увеличение доли купленных полисов каско на б/у машины. Тенденции продолжатся до налаживания импортозамещения, а качество кредитов будет снижаться, ожидают эксперты.

Б/у не по средствам

За первые пять месяцев этого года россияне оформили 205,8 тыс. автокредитов на сумму свыше 246 млрд рублей. Это на 47% и 34% соттветственно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, следует из данных БКИ «Эквифакс». Причины — резкое падение спроса и введение ограничений со стороны кредиторов, а впоследствии и отказ части дилеров и автопроизводителей поставлять продукцию в страну, объяснил генеральный директор бюро Олег Лагуткин.

По его словам, в мае потребители и дилеры уже адаптировались к новым условиям работы. За счет этого объем автокредитования в прошлом месяце вырос на 48% к апрелю и достиг 36,7 млрд рублей. При этом значение оказалось на 55% ниже мая прошлого года. По оценке Олега Лагуткина, в ближайшее время спрос может составить примерно 50% от показателей 2021-го, то есть объем выдач не превысит 45–55 млрд рублей в месяц.

В крупнейших банках подтвердили, что россияне стали брать автокредиты чаще. Показатель увеличился на 25% по сравнению с апрелем, но это всё равно на 70% ниже уровня мая 2021 года, сообщили в «Открытии». Там добавили: за первые две недели июня таких ссуд выдали в 1,5 раза больше, чем в тот же период предыдущего месяца. В ближайшее время на рынок будут продолжать оказывать влияние дефицит авто, неопределенность поставок и падение реальных доходов населения, а переориентация на подержанные машины продолжится ввиду их большей доступности, заключили в организации.

В Абсолют Банке в мае выдали на 40% больше автокредитов по отношению к апрелю. Там напомнили: изначально россияне ждали стабилизации ситуации и откладывали большие траты; кроме того, в марте ставки по вкладам поднялись до 20% и граждане предпочитали переводить свободные средства на депозиты. В июне же срок существенной части таких вкладов заканчивается и часть высвободившихся средств уже может быть направлена в том числе на крупные покупки, отметили в банке. Спрос сейчас значительно сместился в пользу подержанных авто, и эта тенденция сохранится до тех пор, пока не произойдет масштабное импортозамещение, считают в организации.

Основным драйвером роста рынка автокредитования в мае стало снижение ставок и смягчение ценовой политики дилеров и продавцов, а участники рынка предлагали выгодные программы, сказали в Сбербанке. Там зафиксировали увеличение выдач на 80% в первой половине июня по сравнению с аналогичным периодом в мае.

В первую неделю июня показатель увеличился в 2,5 раза по сравнению с тем же временем в прошлом месяце, рассказали в «Росбанк Авто». Помимо снижения ключевой ставки и стабилизации российской экономики часть производителей машин, например китайские бренды, запустили программы стимулирования спроса, отметили там.

Сохранней будет

В страховых компаниях подтвердили рост интереса россиян ко вторичному рынку авто. На фоне снижения продаж новых машин граждане стали чаще приобретать подержанные, отметили в СК «МАКС». По итогам четырех месяцев 2022-го доля б/у автомобилей в портфеле каско компании составила 60%.

Объем страхования новых машин значительно снизился из-за уменьшения предложения по их покупке и сложностей с кредитованием, подтвердили в «Ренессанс страховании». В компании считают, что дефицит новых авто сохранится до конца года и основной объем страхования будет в сегменте с пробегом.

Количество полисов, купленные на б/у автомобили, выросло на 9% за первые пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщили в ВСК. Там добавили: спрос на подержанные машины связан с отсутствием новых, а увеличение доли страхования — с опасениями повышения уровня мошенничества и угонов из-за проблем с поставками запчастей.

Владельцы авто с пробегом реже выбирают каско с полным покрытием, предпочитая продукты с франшизой, рисками угона и полной гибели машины, а также коробочные решения, по которым возмещение возможно при наличии установленного виновника, рассказали в «Росгосстрахе». Доля полисов каско, оформленных на подержанные авто, продолжит расти, так как именно за счет таких машин сейчас удовлетворяется спрос, добавили в компании.

Продажи полисов добровольного автострахования в сегменте подержанных авто, которые раньше не страховались, за пять месяцев увеличились более чем на 30% по сравнению с аналогичными месяцами 2021-го, сообщили в «РЕСО-Гарантии».

Предпосылок для роста покупательной способности населения сейчас нет, потребление становится более вдумчивым, отметила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Кроме того, емкость первичного рынка существенно сократилась после ухода части автомобильных компаний из России, сокращения поставок, роста цен и сокращения производства машин внутри страны. При этом у банков значительно увеличилось количество предложений по кредитам на покупку авто с пробегом, а ставки по ним варьируются от 5,5% до 25,9%.

Пока логистические цепочки не восстановлены и есть тенденция ухода марок с российского рынка, спрос на этот продукт может продолжиться, считает старший директор — руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его мнению, качество ссуд будет падать, однако многие из них, скорее всего, будут реструктурированы, поэтому фактический показатель просрочки может оставаться умеренным.