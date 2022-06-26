Никакого выхлопа: мотоциклы оказались вне закона в нескольких странах

В Нью-Йорке нелегальную мототехнику давят бульдозером, в Германии запрещают байкам шуметь, а в Японии душат требованиями по вредным выбросам. Есть ли шансы для выживания «Харлеев» и «Голдвингов», если они перейдут на электричество, и возможно ли, что зарубежная мода на ограничения дойдет до России, — выясняли «Известия».

«Доставляют нам неудобства и раздражают»

В Нью-Йорке около сотни мотоциклов и квадроциклов раздавили бульдозером. Мэр Эрик Адамс самолично командовал уничтожением и дал водителю техники сигнал клетчатым флагом.

«В ходе предвыборной кампании было заявлено, что мы собираемся сосредоточиться на этих внедорожных мотоциклах и квадроциклах. Они не только доставляют нам неудобства и раздражают, но и чрезвычайно опасны. Мы видим их всё время и мы слышим их всё время ночью. Полиция Нью-Йорка услышала призыв и выполнила титаническую задачу, чтобы избавиться от этих громких, пугающих, опасных и нелегальных мотоциклов и квадроциклов», — заявил он. Он объяснил, что мототехнику не перепродают или дарят, и именно уничтожают, чтобы предотвратить ее возвращение на улицы Нью-Йорка.

Под гусеницы бульдозера попали скутеры и дорожные модели мотоциклов. Причина — в отсутствии у их владельцев страховки или регистрационных документов.

Фото: Официальный сайт города Нью-Йорка В Нью-Йорке уничтожили 900 мотоциклов, на которых владельцы не оформили документы

Стать байкером-нелегалом довольно просто. Согласно законодательству Нью-Йорка, мотоциклы в отличие от большинства других транспортных средств регистрируют на один год, а не на два. И ежегодно обязаны проходить проверку на лицензированной СТО. У них должны быть исправны фары, фонари, стоп-сигналы установленного образца и даже подсветка номерного знака. Правила требуют хотя бы одно зеркало заднего вида, руль не выше уровня плеч. Доработанные или прямоточные глушители запрещены.

На мотоциклы не распространяется страховка No Fault, которая позволяет пострадавшему получить компенсацию от своей компании вне зависимости от виновника происшествия. Без покрытия ответственности им запрещено выезжать на улицы. По данным полиции Нью-Йорка, с начала года за различные нарушения было изъято более 2 тыс. мотоциклов и квадроциклов, на 80% больше, чем за тот же период 2021 года.

Прощай «Суперфура»

Тревожные новости приходят из Японии. В ноябре там вступают в силу более жесткие стандарты выбросов, которые распространяются на новые модели. Правила разработаны по образцу Евро-5, и, чтобы им соответствовать, местным производителям мотоциклов придется устанавливать модернизированные нейтрализаторы либо полностью переделывать двигатели. Всё это отразится на цене — она, по словам источника Nikkei, вырастет в три-четыре раза. Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki сокращают модельные ряды. Снятые с производства мотоциклы составляют 10% от примерно 190 моделей, сообщает Nikkei.

Никакого выхлопа Фото: Global Look Press/Thomas Schneider

Под нож пойдут культовые модели. Honda откажется от легендарной «Суперфуры» (CB400 Super Four) и даже моделей из линейки Gold Wing. Вполне возможно, «Голду» продолжат выпускать для США.

Спасение в электричестве

Японские производители двухколесной техники к 2040–2050 годам планируют полностью отказаться от бензиновых моделей либо сократить их до минимума и перейти на выпуск электрических мотоциклов.

Электрификация пока не спасает мотоциклы от гонений. В немецком регионе Верхний Таунус местный совет в качестве эксперимента по борьбе с шумовыми загрязнением запретил движение мототехники по горным дорогам каждые выходные с апреля по октябрь. При этом в законодательстве нет разницы между бензиновым мотоциклом и электрическим, хоть второй и не является источником повышенного шума.

Вместо лошади

Мотоцикл не выписывается в концепцию новомодного урбанизма, считает инженер мототехники и обозреватель «Эксперта» Александр Астапов.

Никакого выхлопа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Это полный отказ от личного транспортного средства в пользу прокатных экологически устойчивых аппаратов. Предполагается, что техника будет только общественно полезная, — отметил он.

Настоящий мотоцикл выдавливают из нашей жизни, считает мотоэксперт Иван Владимиров.

— Логичная цепочка, когда ребенку покупали велосипед, юноше покупали мотоцикл, а мужчина сам себе покупал автомобиль, нарушилась. Мы вообще идем к тому, что настоящий мотоцикл станет чем-то типа лошади. Для богатых любителей, для свободного времени мотоцикл очень плохо вписывается в современные концепции. По экологическим технологиям мотоциклы всегда плелись в хвосте автомобилей. Для мотоцикла важен вес и объем, кучу дополнительных катализаторов и сажевых фильтров вешать просто некуда. Весь мир сошел с ума на безопасности. Сейчас думают, стоит ли позволять сидеть живому человеку за рулем автомобиля. Управлять мотоциклом сложнее, этому надо учиться, а учиться никто не хочет. Автопилот на мототехнике возможен, но он еще дороже и сложнее», — рассказал «Известиям» Владимиров. Хороший мотоцикл вообще дорогое удовольствие, отметил он.

Бензиновая техника дорожает из-за того, что моторы всё сложнее разрабатывать, всё больше приходится тратиться на исследования, подтверждает Александр Астапов. Современные электромотоциклы он назвал «нишевым» продуктом. Причина — в цене батареи и запасе хода.

Никакого выхлопа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Далеко не уедешь

«Мотоциклетные батареи лишены термостатирования ради экономии веса, поэтому у них проблемы с быстрыми зарядками. Самое лучшее время у BMW СЕ 04, оснащенного опцией быстрой зарядки, но всё равно это 45 минут. Как тут путешествовать?» — рассказал он. Тем не менее Астахов допустил, что в городе электрические BMW и Harley-Davidson смогут стать альтернативой бензиновым мотоциклам.

«Электробесие спадает, и люди начинают понимать, что электромобили и электромотоциклы хороши в определенных нишах, и как раз в этих нишах техника появляется относительно совершенная. А за Европу, Америку, Японию спокоен потому, что это саморегулируемые системы. В той же Японии в начале нулевых в рамках борьбы с хулиганами-босодзоку запретили езду с пассажирами на автострадах, рекламу мотоциклов. Поигрались и поняли, что не правы», — рассказал Астапов.

Рост цен на энергоносители задвинет агрессивную зеленую повестку на второй план, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Это всё проходит по категории «с жиру бесятся». Потому что страны третьего мира мотоциклы считают за счастье, и без разницы, какой экологическеий класс у них», — отмечает он.

Никакого выхлопа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что ждет российских мотоциклистов

Эксперты сомневаются, что российский рынок мотоциклов в ближайшее время коснутся какие-либо ограничения.

«В России высказывались идеи штрафовать за высокий уровень шума, хотя это технически неосуществимо, потому что камеры с детекторами шума умирают в нашем климате. В нашем законодательстве критерии шумности транспортных средств присутствуют в техрегламенте о безопасности колесных транспортных средств. Если автомобиль или мотоцикл такому регламенту не соответствует, то тогда его владельца ждет штраф в размере 500 рублей или предупреждение, что можно пережить на самом деле. А экологический класс вообще никого не интересует, контроля за ним нет, а техосмотр для личного транспорта отменили», — считает Антон Шапарин.