Стали известны подробности падения с мотоцикла депутата Госдумы Журавлева

Пресс-служба депутата Госдумы Алексея Журавлева 23 июня подтвердила «РИА Новости» ДТП с его участием на Кутузовском проспекте в Москве.

«Алексей Александрович попал в ДТП. Могу отметить, что он проехал сотни тысяч километров прежде, происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах», — сказали в пресс-службе.

Политик повредил ключицу, гипс накладывать не будут. Врачи обещают отпустить Журавлева домой в течение дня.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что член фракции ЛДПР передвигался на мотоцикле BMW, в какой-то момент он не справился с управлением и опрокинулся вместе с байком.