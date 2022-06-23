Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Депутат Госдумы Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом 23 июня сообщил источник «Известий».

Член фракции ЛДПР передвигался на мотоцикле BMW, в какой-то момент он не справился с управлением и опрокинулся вместе с байком. Политик с переломом ключицы госпитализирован.

Из-за аварии движение по Кутузовскому проспекту было перекрыто на час по двум полосам.

8 июня на улице Сретенка в столице машина руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова наехала на курьера, в момент инцидента политик находился в автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу. Водитель Миронова заявил, что велосипедист выскочил на него.