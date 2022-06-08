Сбивший курьера в Москве водитель машины Миронова рассказал о ДТП

Водитель автомобиля, сбившего курьера в центре Москвы, заявил «Известиям», что сотрудник службы доставки сам на него выскочил.

«Да он выскочил!... Выскочил на велосипеде прям на меня», — сказал мужчина.

Инцидент произошел 8 июня на улице Сретенка. По словам источника «Известий», автомобиль закреплен за руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

По данным столичного дептранса, машина наехала на велосипедиста, когда тот переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев, пострадавший курьер мог получить серьезные травмы. Прибывшая бригада медиков скорой помощи поместила его на носилки, после чего молодой человек был доставлен в больницу.

Накануне сообщалось, что курьер службы доставки Delivery Club на электровелосипеде в Кропоткинском переулке сбил экс-главного редактора журнала «Vogue Россия» Алену Долецкую. По словам журналистки, 6 июня она с ассистентом переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда ее сбил молодой человек на велосипеде. Он скрылся с места происшествия.