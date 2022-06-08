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Автомобиль депутата Миронова сбил курьера в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Автомобиль марки Genesis сбил курьера в центре Москвы. Инцидент произошел 8 июня на улице Сретенка.

Как сообщил источник «Известий», данная машина используется руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, автомобиль совершил наезд на велосипедиста в районе дома 19, когда тот переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. На месте работают оперативные службы. Движение по улице не затруднено.

Накануне сообщалось, что курьер доставки Delivery Club на электровелосипеде в Кропоткинском переулке сбил известного журналиста и экс-главного редактора журнала «Vogue Россия» Алену Долецкую. По ее словам, 6 июня она с ассистентом переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда ее сбил молодой человек на велосипеде. Он скрылся с места происшествия.

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