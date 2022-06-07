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Курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда «Vogue Россия» в Москве

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Москве курьер на электровелосипеде сбил бывшего главного редактора «Vogue Россия» Алену Долецкую. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил источник «Известий».

По данным источника, инцидент произошел на Кропоткинском переулке 6 июня. Долецкая была госпитализирована с переломом руки и ушибом.

Проводится проверка по факту произошедшего.

Алена Долецкая — российский журналист, переводчик, главный редактор Interview Russia с момента его запуска в декабре 2011 года и Interview Germany, главный редактор Vogue Russia с 1998 по 2010 год.

Ранее, в апреле, в центре Москвы курьер на велосипеде насмерть сбил чихуа-хуа. Между мужчиной и хозяйкой животного началась потасовка, в ходе которой он прыснул женщине в лицо перцовым баллончиком и скрылся с места происшествия.

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