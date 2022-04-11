В Москве курьер на велосипеде сбил насмерть собаку и напал на ее хозяйку

В центре Москвы курьер на велосипеде насмерть сбил чихуа-хуа, а затем прыснул хозяйке собаки в лицо перцовым баллончиком. Об этом 11 апреля сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 9 апреля на Смоленском бульваре. По данным РЕН ТВ, после того, как курьер наехал на собаку, между ним и хозяйкой животного началась потасовка, в ходе которой мужчина прыснул женщине в лицо перцовым баллончиком и скрылся с места происшествия.

В настоящее время полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее, 11 апреля, в Московской области полицейские задержали курьера, напавшего с ножом на местную жительницу. Причиной послужила его неаккуратная езда на велосипеде: во время движения мужчина задел прохожую. В ответ та громко высказала свое недовольство и стала пинать велосипед. Тогда мужчина выхватил нож и нанес потерпевшей несколько ударов. Пострадавшую доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.