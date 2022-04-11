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В Подмосковье задержали напавшего с ножом на женщину курьера

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В Московской области полицейские задержали курьера, напавшего с ножом на местную жительницу. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщается на сайте регионального ГУ МВД России.

По данным «Известий», инцидент произошел в подмосковном Реутове на улице Октября. Причиной послужила его неаккуратная езда на велосипеде: во время движения мужчина задел прохожую. В ответ та громко высказала свое недовольство и стала пинать велосипед. Тогда мужчина выхватил нож и нанес потерпевшей несколько ударов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Остановил нападавшего прохожий, который оттолкнул его от женщины.

Пострадавшую доставили в больницу, сообщает телеканал «360». По предварительным данным, велосипедист является курьером одной из служб доставки. В настоящее время он задержан. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина, его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как рассказали в региональном ГСУ СК России, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты, сообщает «Москва 24». Они изъяли смывы, нож и допросили свидетелей. В ближайшее время будет определена мера пресечения подозреваемому, отмечает РИАМО.

В конце марта массовая драка с последующей поножовщиной произошла возле кафе «Самарканд» в Москве. Пострадал один человек, получив ножевое ранение. Источник «Известий» рассказал, что в конфликте участвовало около 30–40 человек азиатского происхождения. Причина драки пока неизвестна. Обстоятельства массового столкновения выясняются.

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