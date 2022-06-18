Чебурашки в поисках приключений: какой минивнедорожник лучше

Что нового можно сказать о Lada Niva Legend? Автомобиль выпускается пятый десяток, но кризисная ситуация на российском рынке позволяет посмотреть на него по-новому. Минимум электроники, высокая проходимость, приемлемая цена. Suzuki Jimny — «Нива» по-японски, еще один внедорожник в малом жанре. Стоит намного дороже, но настолько ли он лучше — выяснили «Известия».

Она — Легенда

Страшно сказать, Ниве в этом году исполнилось 45 лет. За это время порой исчезают без следа целые автомобильные марки, а иная модель успевает сменить статус со «старого ведра» на «предмет коллекционирования». «Нива» стала легендой, то есть Legend, при жизни. Спроси иностранца, что он знает российского, и он скорее назовет «Ниву» и Чебурашку, а не балалайку и самовар.

Чебурашки в поисках приключений Габариты Lada Niva Legend: 3740×1680×1640 мм. Колесная база: 2200 мм. Габириты Suzuki Jimny: 3650×1645×1725. Колесная база 2250 мм Фото: Борис Ульзибат

Конструкторы внедорожника вряд ли представляли, что он проживет так долго, но тем не менее сделали его с огромным запасом прочности. На момент создания это был прогрессивный автомобиль — несущий кузов, постоянный полный привод. Возьмем еще дизайн Семушкина — он ведь невероятно стильный. А версия Black как раз позволяет посмотреть на Niva Legend чуть под другим углом, не как на мечту рыболова-грибника-охотника, а как на живую классику.

Более молодой Niva Travel потребовалась даже серьезная подтяжка лица, а Legend и так хороша, недаром ее стопроцентно узнаваемые черты должна была унаследовать «Нива-3».

Погружение в историю

Все эти дизайнерские ухищрения вроде «урбанистических» бамперов и массивных решеток радиатора скорее разрушают целостность облика, чем реально омолаживают. То же самое и в интерьере, который представляет смесь эпох. Нелепый руль от «Калины» плохо сочетается с тоненькими подрулевыми рычажками образца 1970-го года, а всё вместе — с брутальной передней панелью, которая появилась на машинах в 2020-м году. Зато можно, не выходя из салона, узнать всю историю «АвтоВАЗа». Вот помогали итальянцы, вот делали сами, вот пришли французы. Все они что-то добавляли, но довести «Ниву» до ума ни у кого не хватило времени, денег, желания или чего-то еще.

Чебурашки в поисках приключений Рекомендованные цены на Niva Legend начинаются от 818 900 рублей. Версия Black стоит 898 900 рублей, но за кондиционер придется доплатить еще 34 тысячи Фото: Борис Ульзибат

С одной стороны, с новой передней панелью расположение клавиш, ручек и переключателей стало намного логичнее. Можно пересесть с любого современного автомобиля и не запутаться. Ну пару раз с непривычки включишь дальний вместо указателей поворота, да каждый раз будешь читать шпаргалку, что и каким из рычагов включать на бездорожье.

С другой, новые сиденья кардинально не изменили посадку «по-жигулевски», вдобавок профиль спинки странный — какой-то прилив давит на лопатки. К пятой передаче по-прежнему тянешься — коробка-то изначально была 4-ступенчатой.

Гидроусилитель руля и кондиционер, кажется, лучшее, что произошло с машиной за все эти годы. Пускай первый издает странные звуки, а второй слабовато дует.

Чебурашки в поисках приключений Suzuki Jimny с «механикой» стоит от 2 млн 419 тыс рублей с «механикой» и 2 млн 649 тыс в максимально возможной комплектации Фото: Борис Ульзибат

Чебурашка-сан

«Ниву» и Чебурашку очень любят в Японии и эти два факта имеют отношение к Suzuki Jimny. Это такой моторизованный Чебурашка, нелепый и одновременно симпатичный. Если «Ниву» иной раз не пропустят, посылая ее водителя подальше, чем в лес по грибы, то за рулем «Джимни» ты приносишь окружающим радость.

В теории Jimny даже старше «Нивы», если вести его родословную от внедорожника LJ10 начала 1970-х с 2-тактным моторчиком. Со временем он обзавелся закрытым кузовом и более солидным силовым агрегатом, но так и остался очень маленьким автомобилем и одновременно очень серьезным внедорожником. Новый автомобиль собран из тех же кубиков, что и Jimny предыдущего поколения: мосты — попрежнему неразрезные, мотор — маломощный (102 л.с.), а в автомате — всего четыре ступени.

Чебурашки в поисках приключений Niva Legend c мотором 1,7 (83 л.с., 129 Нм) и 5-ступенчатой «механикой» разгоняется до 100 км/ч за 17 секунд. Максимальная скорость — 142 км/ч. Средний расход — 9,9 л на «сотню» Фото: Борис Ульзибат

Новый Jimny — отличное пособие, как продать тесную коробчонку без багажника с агрегатами второй свежести. Машину рисовали тонкие стилисты, причем с отменным чувством юмора. Получился «Гелик», только маленький. Не страшный и рычащий, а в высшей степени дружелюбный. «Джимни» доказывает, как важно внимание к деталям. Жесткий пластик «противоударной» фактурой в интерьере воспринимается совсем по-другому, чем в «Ниве».

Массивный поручень перед пассажиром вселяет чувство уверенности. Равно как и неприкрытые болты под шестигранник, которые на самом деле сделаны из резины. Спинки задних сидений с рифленой поверхностью при складывании позволяют не только увеличить объем багажника, но и добавляют ему утилитарности. Можно хоть валежник грузить, не боясь поцарапать поверхность.

Чебурашки в поисках приключений Разгон до «cотни» у Suzuki Jimny с мотором 1,4 (102 л.с. , 120 Нм) и 4-ст «автоматом» официально не сообщают, максимальная скорость — 140 км/ч. Средний расход — 7,5 л на 100 км Фото: Борис Ульзибат

Проще — не значит хуже, стремится доказать «Джимни». При минимуме регулировок посадка за рулем может быть удобной, а хороший обзор с водительского места способен заменить хитроумные парковочные ассистенты.

Проявить мягкость

Впрочем, без страхующей электроники высокому и короткому внедорожнику не обойтись. Система стабилизации у «Джимни» очень строгая, ее хватку можно ослабить только на небольших скоростях. Ленивый длинный руль также работает на общее дело безопасности.

Чебурашки в поисках приключений Неразрезные мосты обеспечивают на бездорожье постоянный полный привод. Самая низкая точка, редуктор переднего моста, под ним 206 мм. Вывешенные колеса прихватывает электроника Фото: Борис Ульзибат

Вроде бы неплохой вариант для города — компактные размеры, наличие «автомата», живой мотор. Но подвеска слишком расслабленная, «Джимни» фильтрует мелочевку, более-менее успешно справляется с дорожными стыками, но на лежачих полицейских реагирует болезненно остро, с подбросом. По той же причине он дискомфортен вне асфальта — быстро не поедешь. «Коробчонка» опасно раскачивается и трясется. Кроме того, на кочках японских внедорожник то и дело спрыгивает с курса.

На трассе другая напасть — Jimny остро реагирует на встречные фуры и боковой ветер. Шум ветра — естественный ограничитель скорости, как и расход, который ощутимо вырастает после 100 км/ч.

О чем шумит «Нива»

В долгой дороге на жестком подлокотнике затекает рука. Как и в «Ниве». Сюрприз, но шасси «Лады», оснащенной из электронных помощников только ABS, настроено лучше Jimny. Хорошо держит прямую, почти не реагирует на боковой ветер, вполне понятно в поворотах, благодаря неплохой обратной связи на руле.

Niva_Jimny-149 Благодаря новой передней панели, эргономика «Нивы» улучшилась, руль по-прежнему не регулируется по высоте и вылету Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-170 У новых сидений лучше набивка и боковая поддержка, однако профиль спинки неудачный Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-160 Кондиционер самый простой, аудиосистемы и динамиков нет даже в комплектации Black Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-157 Рычаги заведуют подключением понижающей передачи и блокировки центра Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-171 На заднем ряду тесно и без удобств. Диван отформован для двоих Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-165 Багажник небольшой, 265-585 л, и не очень удобный: спинка заднего сиденья складывается целиком. Багажная дверь открывается неудобной ручкой из салона, а у стеклоомывателя отдельная горловина Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-185 Фары галогеновые и светят тускло Фото: Борис Ульзибат

Но собрана без любви. Этот стон у нас песней зовется — цитируют поэта Некрасова неизвестные рабочие на конвейере «АвтоВАЗа». Звуки при движении раздаются душераздирающие — то ли сейчас перейдем на вторую космическую, то ли наступит внезапная тишина и мы никуда больше не поедем. При переключении передач что-то блюмкает, а в подвеске — скрипит. Причем, если пересесть на другую «Ниву» она скорее всего будет петь на другой лад. Может, тише, а может, громче. Это единственное, чем «Нива» развлекает в пути. Вместо магнитолы — пустота, а заявленная «аудиоподготовка» не включает динамики в дверях.

Передачи включаются четко с приятным щелком, но маломощного двигателя (83 л.с.) не хватает даже в городе. Разгон до «сотни» — целая история, причем нужно держать в уме, что тормозит «Нива» также лениво, как и набирает скорость. Впрочем, есть претензии и к тормозам «Джимника», если возникнет необходимость экстренно замедлится. У него сзади тоже барабаны.

Перекинуть мосты

«Нива» прожорливее из-за постоянного полного привода, зато по той же причине сразу готова к приключениям. Да и зимой на скользкой дороге имеет очевидное преимущество. Jimny по умолчанию заднеприводный, передняя ось подключается уже на бездорожье. На полном приводе с жестко подключаемым передним мостом ездить по твердому покрытию вредно, а на высокой скорости — небезопасно.

Чебурашки в поисках приключений Дорожный просвет Niva Legend — 220 мм, а внедорожная геометрия лучше, чему у Jimny. Ходы подвесок меньше, вывесившись, внедорожник останавливается Фото: Борис Ульзибат

«Нива», благодаря непробиваемой подвеске, может брать препятствие кавалерийским наскоком. Понижайка и блокировка потребуются для совсем сложных условий, но при диагональным вывешивании всё равно не спасут. Межколесных блокировок «Лада» лишена: если колесо оторвалось от земли — дальше не поедет.

«Джимни» вынуждает подходить к штурму препятствий вдумчиво. С мягкой подвеской не разгонишься — пробои. К тому же, есть риск зацепить за грунт редуктор заднего моста, это нижняя точка машины. Заехал, вывесил колесо, побуксовал, сработала имитация электронных блокировок, и ты пополз дальше. Остановить внедорожник может только серьезный подъем и то вряд ли, если машина обута в зубастую резину. Либо опасения «чебурахнуться» набок.

Назло санкциям и дефициту

Кризис электронных компонентов и глупое бегство Renault с российского рынка еще более продлят жизнь Niva Legend. «АвтоВАЗу» сейчас не хватает комплектующих для «Нив», но они всё равно не сильно просядут в потребительских качествах, если лишатся немногочисленной электроники. Единственная чувствительная потеря — ABS. Подушка безопасности у «Нивы» фактически для галочки, чтобы работала ЭРА-ГЛОНАСС, и на безопасность кардинально не влияет.

Niva_Jimny-123 Руль Suzuki Jimny можно отрегулировать по высоте, брутальные болты на самом деле сделаны из резины Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-127 Климат-контроль однозонный, подогрев есть только у передних сидений Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-116 У водительского кресла минимум механических регулировок, но профиль удобный Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-119 Селектор «автомата» позволяет выбирать фиксированные передачи, передний мост и пониженный ряд включаются одним рычагом Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-130 Мультимедийная система с поддержкой смартфонов и навигацией доступна только в максимальной комплектации Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-117 Задний ряд тесный, но места для ног и запас над головами больше чем в «Ниве». К тому же наклон спинок регулируется Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-133 В «Джимни» приходится выбирать: либо багажник, либо задние пассажиры Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-134 Со сложенными спинками багажный отсек увеличивается с 85 до 377 литров Фото: Борис Ульзибат Niva_Jimny-143 Фары полностью светодиодные и снабжены омывателями Фото: Борис Ульзибат

Jimny, несмотря одскульную конструкцию, в меньшей степени «антикризисный» автомобиль, так как его ездовые характеристики зависят от страхующей электроники. Но учитывая санкции, он может оказаться едва ли не единственным серьезным японским внедорожником на российском рынке. Для «АвтоВАЗа» — это наглядный пример как бережно обращаться с наследием и сделать ретро-стиль актуальным. Какой могла бы стать «Нива», попади она в любящие руки.

Впрочем, всё это мечты. Серьезных обновлений Niva Legend мы вряд ли дождемся — титул самого доступного внедорожника на рынке не располагает к дорогостоящей модернизации. А жаль.