АвтоВАЗ отложил запуск автосборочного производства в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» на неделю продлила простой в подразделениях, занимающихся производством машин семейства на платформе В0 и Niva. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила первичная профсоюзная организация предприятия.

Такое решение принято в связи с отсутствием комплектующих.

«Простой в период с 14 по 17 июня с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, задействованных в выпуске автомобилей, обеспечении и обслуживании производства подразделений, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva», — говорится в сообщении.

Кроме того, приостановлена деятельность сотрудников, не задействованных в неотложных работах по ремонту, обслуживанию, обеспечению работоспособности оборудования, не направленных на обучение.

Накануне автопроизводитель сообщил о возобновлении производства машин на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Как уточнялось, на предприятии с конвейера сошли первые Lada Granta в версии Classic 2022. В тот же день стало известно, что АвтоВАЗ начал сборку первого автомобиля Granta в упрощенной версии.

Производственные линии автомобилестроительной компании периодически уходили в простой с начала марта из-за нехватки комплектующих изделий. В АвтоВАЗе рассказали о цели наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.