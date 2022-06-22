Авторазбег: средняя цена ОСАГО может вырасти на 10-28%

Средняя цена полисов ОСАГО может вырасти на 10–28% , оценили «Известиям» участники рынка. Увеличение стоимости вероятно на фоне подорожания запчастей и расширения тарифного коридора ЦБ на 26% в обе стороны для большинства категорий автовладельцев. Так, цена корзины самых «бьющихся» деталей выросла на 28,7% по сравнению с предыдущей версией справочников. В страховых компаниях поддержали инициативу ЦБ. Расширение границ коридора позволит сформировать более справедливые цены для безаварийных клиентов, которые раньше переплачивали за других водителей из-за слишком низких тарифов, отметили представители рынка.

По тарифной границе

Участники страхового рынка ожидают повышения средней стоимости ОСАГО после расширения тарифного коридора регулятором для большинства категорий автовладельцев на 26% в обе стороны. Такую инициативу ЦБ опубликовал 22 июня. Цена полисов должна расти пропорционально подорожанию запчастей , это обеспечит доступность оформления обязательного автострахования для клиентов, отметил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник. По его мнению, стоимость ОСАГО в целом по рынку вырастет на 17–20%, и в категории легковых авто для физлиц составит порядка 7 тыс. рублей против нынешних 5,8–6 тыс . Учитывая уже набранный портфель клиентов, который придется урегулировать по новым ценам, расширять тарифный коридор лучше с запасом в 30–35%, чтобы не возвращаться к вопросу хотя бы ближайший год, добавил эксперт.

Средний чек по ОСАГО вырастет, и это может вызвать недовольство клиентов, однако изменение границ тарифов сейчас — вынужденная мера, чтобы не потерять в качестве регулирования, отметил Александр Крайник. Он добавил: за последние три месяца безаварийные клиенты вдвое чаще платили за аварийных из-за недостаточности тарифов . Доля проданных полисов с высоким базовым тарифом, то есть выше 5250 рублей, увеличилась с 26% в январе 2022-го до 82% в июне.

Авторазбег Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Запланированное ЦБ расширение тарифного коридора можно назвать минимально достаточным для страхового рынка в сложившихся условиях, однако оно позволит хотя бы вернуться к ситуации начала года , уверен директор департамента анализа и моделирования ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев. По его словам, получится снизить долю водителей, для которых не хватает границ тарифного коридора. Полисы ОСАГО подорожают примерно пропорционально тому, как выросли цены на запчасти для конкретной марки и модели машины , полагает эксперт.



Источник на страховом рынке согласен с этой оценкой. По его словам, тарифы вырастут в среднем на уровень повышения цен на запчасти, то есть примерно на 28%.

В «Ингосстрахе» и «Югории» спрогнозировали подорожание средней стоимости полисов обязательного автострахования на 10–15%. В «Согласии» ожидают повышения примерно на 10%. Сейчас этот показатель на рынке составляет 6073 рубля, после расширения тарифного коридора он, скорее всего, не превысит 7 тыс., рассказал первый заместитель генерального директора «Югории» Андрей Языков. Он добавил: при восстановлении логистических цепочек по поставке комплектующих вполне возможно уменьшение стоимости запчастей, что приведет к снижению тарифов.

В подсчете на запчасти

На фоне резкого подорожания запчастей в Банке России предложили расширить границы тарифного коридора по ОСАГО на 26% в обе стороны для большинства категорий автовладельцев и на 17,8% для общественного транспорта . Так, базовая ставка тарифа для водителей легковых машин будет устанавливаться страховщиками индивидуально в диапазоне 1646–7535 рублей. Обсуждение инициативы продлится до 28 июня, указано в сообщении ЦБ. В нем отмечено: необходимость корректировки тарифов подтверждают актуальные расчеты цен на комплектующие.

Авторазбег Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Справка «Известий» Стоимость ОСАГО рассчитывается индивидуально для каждого водителя. Сумма зависит от базовой ставки и коэффициентов, например, аварийности, стажа вождения и территории использования транспортного средства. Границы базовой ставки устанавливает ЦБ.

По новым справочникам стоимости запчастей, которые используются для определения размера компенсаций по ОСАГО, самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7% , оценили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Последняя редакция цен вступила в силу 19 июня, до этого действовали справочники, которые не учитывали резкого подорожания комплектующих с марта 2022-го.

ЦБ воспользовался правом в кризисный период менять тарифы чаще, чем раз в год, что также показывает необходимость оперативного реагирования на изменения на рынке, сказали в РСА. На какой срок хватит предложенного расширения, покажет статистика ближайших месяцев.

В страховых компаниях поддержали расширение коридора. Это вынужденная мера, компенсирующая дисбаланс в системе ОСАГО, который возник из-за роста цен на запчасти и их дефицита, считают в СК «Макс». Там добавили: за последние месяцы для ряда категорий водителей сформировались недостаточные тарифы, так как сумма упиралась в максимальную границу тарифного коридора.

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Предложенного ЦБ расширения коридора должно хватить, чтобы покрыть рост стоимости запчастей , считают в «АльфаСтраховании». Средняя выплата по ОСАГО также увеличится примерно на 20%.

Увеличение размера выплат будет разным для сегментов рынка, однако оно будет значительным, поэтому хватит ли предложенного расширения, будет понятно позднее, считают в «РЕСО-Гарантии». Там считают, что нынешнее изменение коридора поможет назначать более справедливую цену убыточным и безубыточным клиентам .

Среди тех, кто переоформлял ОСАГО в мае-июне 2022-го , подорожание полиса отметили порядка 90% респондентов, причем каждый второй заявил, что цена выросла на 40–50% , рассказал генеральный директор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов. По его мнению, дальнейшее подорожание может составить порядка 5–15% . Необходимо найти баланс по стоимости, чтобы полис оставался доступен для граждан, считает эксперт.