С ОСАГО накоротке: депутаты предложили сократить действие автостраховки

В Госдуме предложили сократить действие договоров ОСАГО до одного месяца. Авторы инициативы считают, что в этом случае автолюбителям не придется терять деньги, а незастрахованных машин на дорогах станет меньше. Кому нужен короткий полис и сколько он будет стоить, разбирались «Известия».

Легче заплатить штраф

В Госдуму внесены поправки к закону об ОСАГО, разработанные депутатами фракции ЛДПР. Они уменьшают минимальный срок действия полиса автогражданской ответственности с одного года до одного месяца.

«Бывают ситуации, когда полис ОСАГО нужен на более короткий срок, например, для поездки или перегона машины в другой город. В этом случае водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть. В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей, либо с учетом 50%-ной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тыс. рублей», — такое обоснование содержится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, автолюбителям не придется терять деньги и нервы, считает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Поправки в закон об ОСАГО призваны снизить количество незастрахованных автовладельцев. Авторы инициативы фиксируют рост случаев езды без полисов ОСАГО в 39 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае.

«По разным оценкам количество автомобилистов, которые выезжают на дорогу без полисов ОСАГО, либо приобретают фальшивые документы, рискуя быть привлеченным к административной ответственности либо стать виновником дорожно-транспортного происшествия, составляет 3-4 млн человек», — говорится в пояснительной записке.

С ОСАГО накоротке Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Можно ли сейчас сэкономить на ОСАГО

Согласно закону об ОСАГО, срок договора обязательного страхования составляет один год, но есть исключения, предусматривающие иные сроки действия полисов. Например, если автомобилист купил или унаследовал автомобиль и ему нужно доехать до места регистрации транспортного средства. В этом случае он может оформить страховку на срок не более 20 дней. Есть послабления и для иностранцев: им позволено сделать страховку на срок от пяти дней, на месяц, три или шесть. В том случае, если машина зарегистрирована в другом государстве.

Автовладелец может расторгнуть договор и получить премию за неиспользованный срок. Сделать это достаточно просто: сумму возврата рассчитывают пропорционально количеству дней, оставшихся до окончания срока страхования за вычетом 23%.

Получить ее можно в ряде оговоренных случаев. Например, когда машина меняет собственника, либо транспортное средство погибло в аварии. Если же страхователь просто расторгает договор, то это расценивается как односторонний отказ, а значит, возврата страховой премии не будет. Впрочем, существует способ немного сэкономить на страховке.

«В настоящее время законом об ОСАГО уже предусмотрена возможность при заключении договора указать, что транспортное средство будет использоваться не весь год целиком, а только в течение определенных коротких периодов, не менее трех месяцев. Такой полис стоит дешевле и де-факто является аналогом краткосрочного ОСАГО», — пояснили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков.

По сути, это годовой полис, но с ограниченным периодом использования транспортного средства, благодаря чему стоимость страховки ниже. Водителю при этом необходимо помнить, что если он поедет, на машине вне оговоренного срока, ему грозит штраф. Если же он при этом станет виновником ДТП, то страховая может применить к нему регресс.

Тем не менее, у полисов с ограниченным сроком использования автомобиля есть проблема с доступностью, считают эксперты. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заметил, что полис с трехмесячным сроком пользования стоит довольно дорого. Кроме того, не все страховые предлагают такую услугу.

С ОСАГО накоротке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Что говорят страховщики

Страховое сообщество скептически относится к инициативе депутатов Госдумы.

— Мы видим, что данную инициативу необходимо проработать более детально и изучить вопрос реализации, — считает руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК Татьяна Кудрявцева.

Заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия Игорь Иванов рассказал, что у компании нет обращений с просьбой заключить договор ОСАГО на месяц или день.

В РСА в свою очередь отметили, что внесение изменений в закон об ОСАГО — это долгий и трудоемкий процесс. Не фиксируют страховщики и роста автовладельцев, передвигающихся без полисов.

— У РСА нет статистики о числе автовладельцев, передвигающихся без полисов ОСАГО. В то же время, по статистике РСА мы видим, что количество заключенных договоров ОСАГО растет. Так, по итогам 2021 года количество застрахованного автотранспорта по ОСАГО в России увеличилось по сравнению с 2020 годом на 2%, с 41,3 млн до 42,1 млн , — рассказали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.

«В эти ножницы попадает потребитель»

Опрошенные «Известиями» эксперты в целом положительно относятся к сокращению сроков действий договоров ОСАГО. Такие укороченные полисы подойдут тем, кто пользуется автомобилем сезонно — мотоциклистам, дачникам. Кроме того, Антон Шапарин упомянул еще одну сравнительно новую категорию — беженцев из Украины, ДНР и ЛНР. Для них предлагают сделать различные послабления.

С ОСАГО накоротке Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Количество депутатских инициатив, которые пытаются адаптировать систему ОСАГО к меняющимся условиям, свидетельствует о том, что она находится в глубочайшем кризисе, считает Антон Шапарин.

«Вытащить ее из этого кризиса только адаптациями не получится прежде всего потому, что она экономически несбалансирована. Сейчас пытаются снизить выплаты, пересмотреть стоимость запчастей и в то же время увеличить тарифы. В эти ножницы попадает потребитель ОСАГО. Купит ли он такой полис потом, когда заплатит он много, а выплатят ему мало — вопрос», — считает эксперт. По его словам, инициатива ЛДПР дает возможность точечной настройки ОСАГО для небольшой аудитории, но это не самая значимая и необходимая инициатива в настоящее время.

Сколько может стоить короткий полис

Кроме того, эксперты сомневаются, что месячный полис будет выгодным по цене.

— В цену полиса закладывается более сложное обслуживание. Поэтому месячный договор не будет стоить 1/12 часть годового, условно говоря. Он будет стоить 1/6 часть , — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

В РСА рассказали «Известиями», что в добровольных видах страхования краткосрочный договор страхования обычно стоит не пропорционально сроку своего действия, а несколько дороже.

— В частности, потому, что существуют фиксированные затраты на сопровождение договора и оформить 12 договоров сроком один месяц за год стоит дороже, чем один годовой договор, — отметили в Союзе.