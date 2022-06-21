Корзина запчастей: вступили в силу новые ценовые справочники по ОСАГО

Вступила в силу новая редакция ценовых справочников, которые используются для расчета размера компенсации по «автогражданке». Страховщики отмечают, что они были разработаны с учетом роста цен на запчасти. Однако детали в этих справочниках подорожали гораздо меньше, чем на самом деле, уточняют эксперты. Хватит ли возмещения по ОСАГО, рассчитанного по новым правилам, выясняли «Известия».

С учетом дорогих запчастей

Новые ценовые справочники вступили в силу 19 июня. С этой даты размер компенсации по ОСАГО рассчитывается по новой редакции этих документов. Они учитывают ситуацию на рынке запчастей, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей из недружественных стран, подчеркнули в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Предыдущие справочники, которые действовали с середины марта, были подготовлены в конце 2021 года – начале 2022-го. Поэтому стоимость указанных в них деталей не учитывала резкое подорожание, произошедшее в начале весны.

— Новая редакция справочников разрабатывалась и готовилась в феврале-марте, поэтому в ней отражен произошедший скачок цен на запасные части, — заявили «Известиям» в пресс-службе РСА. По данным Российского союза автостраховщиков, стоимость «корзины часто бьющихся запчастей», рассчитываемая по новым справочникам, выросла по сравнению с предыдущей версией на 28,7%.

Корзина запчастей Фото: Global Look Press/ALEXEY BYCHKOV

— Новая версия справочников позволит полноценно осуществлять ремонт поврежденных в авариях автомобилей новыми деталями, — заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Как ранее отмечал президент РСА Игорь Юргенс, в соответствии с предложениями Центробанка для автомобилей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов.

На рынке дороже

Заявленное страховщиками повышение стоимости запчастей в ценовых справочниках на 28,7% не отражает реальную ситуацию , считают специалисты. По словам эксперта рынка, маркетолога компании Auto3N Марины Белоглядовой, цены на запасные части для машин выросли заметно сильнее.

— Еще в начале весны по ряду позиций стоимость деталей выросла на 50–60%, — отметила она.

С ней согласен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, стоимость деталей, указанная в справочниках, имеет мало общего с реальной ситуацией на рынке.

— Методика составления этих справочников непрозрачная, потому очень сложно понять, как формируются указанные в них цены на детали. Очевидно одно: стоимость запчастей в них не отражает реальную ситуацию. Анализ новых справочников показал, что зафиксированные в них цены более-менее соответствуют стоимости запчастей, которая была до весеннего подорожания. Чтобы «справочные» цены соответствовали рыночным, их надо было поднимать минимум на 70–75% , — заявил «Известиям» Шапарин.

Корзина запчастей Фото: TASS/EPA/YURI KOCHETKOV

По его словам, наибольшая разница в «официальных» и реальных ценах заметна на детали для массовых моделей автомобилей. Что касается редких машин, то здесь стоимость запчастей в справочниках примерно соответствует рыночным. Однако даже в этом случае на ремонт может не хватить. Поскольку такие автомобили, как правило, достаточно старые, размер компенсации рассчитывают с учетом «амортизации».

— Сильно сомневаюсь, что компенсации, рассчитанной по новым ценовым справочникам, хватит для ремонта поврежденного в ДТП автомобиля, — резюмировал эксперт.

В этом случае требовать возмещения ущерба владельцу разбитой машины придется с виновника аварии, отмечают юристы.

— Если выплаты по ОСАГО не хватило на ремонт, потерпевший вправе обратиться в суд с требованием оспорить размер компенсации. Но если он был рассчитан по установленной методике с использованием ценовых справочников, добиться доплаты от страховой вряд ли получится. В этом случае получение недостающей на ремонт суммы потерпевшему придется требовать от виновника аварии — в добровольном порядке или через суд, — рассказал «Известиям» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Цены на полисы в режиме ожидания

Еще до введения новых ценовых справочников в Российском союзе автостраховщиков отметили серьезный рост среднего размера выплат по ОСАГО. По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, по сравнению с маем прошлого года она увеличилась на 13%, или на 8,5 тыс. рублей.

Корзина запчастей Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Мы ожидаем, что новые справочники приведут к ее дальнейшему росту, что будет оказывать давление на среднюю цену ОСАГО, — подчеркнул он.

В конце мая в РСА заявили о резком росте убыточности по ОСАГО. Согласно данным самих страховщиков, комбинированный коэффициент в I квартале 2022 года составил 96,2%, увеличившись по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года на 0,8 процентного пункта. При этом в мае по сравнению с январем средняя стоимость полиса «автогражданки» на легковые автомобили, принадлежащие физлицам, увеличилась на 400 рублей (+7%), отметили в РСА.

Подобные заявления могут свидетельствовать о грядущем повышении стоимости ОСАГО, считают эксперты. По их мнению, рост сумм компенсаций, обусловленный подорожанием запчастей, неизбежно приведет к увеличению цен и на сами полисы.

— Сами тарифы на ОСАГО вряд ли будут меняться. А вот очередное расширение тарифного коридора, скорее всего, мы увидим в обозримом будущем, — отметил Антон Шапарин в беседе с «Известиями». По его прогнозам, верхняя планка может увеличиться как минимум на 20–25%.

Как ранее сообщали «Известия», в конце мая эксперты прогнозировали рост стоимости ОСАГО на 10–20%. В Центробанке на момент подготовки публикации комментарий относительно возможного расширения тарифного коридора по ОСАГО не предоставили.