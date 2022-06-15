Высечь риски: в России резко вырос спрос на неполное каско

Число запросов на покупку каско только от угона и полной гибели авто с января по май 2022-го увеличилось в пять раз по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Об этом «Известиям» рассказали в агрегаторе «Страховка.Ру». Там добавили, что спрос на приобретение полисов только от угона вырос на 88%, а на мини-каско, то есть страховки с усеченным набором рисков, — на 62%. Основная причина тенденции — подорожание полисов добровольного автострахования — на 30-50%. Игроки рынка подтвердили повышение спроса на каско с ограниченным покрытием, и особенно по риску угона машины.

Выплатить главное

На фоне резкого подорожания авто и каско россияне стали чаще покупать полисы с ограниченным набором рисков . Количество запросов на страхование только от угона в первые пять месяцев 2022 года повысилось на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, а на мини-каско — на 62% . Такую тенденцию зафиксировали в агрегаторе «Страховка.Ру». По данным платформы, значительно вырос спрос на страхование от угона и полной гибели авто — число запросов на покупку таких полисов увеличилось в пять раз.

Высечь риски Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По итогам прошлого года доля усеченных полисов КАСКО не превышала 10-15% от их общего числа, отметила директор по развитию маркетплейса «Страховка.Ру» по теме автострахования Анжелика Симакова. По ее словам, в нынешней ситуации из-за снижения доступности новых авто россияне стали чаще стремиться застраховать уже имеющиеся машины. При этом тарифы по каско за последние три месяца выросли в среднем на 30–50%, поэтому клиенты выбирают более дешевые предложения , объяснила эксперт. Она отметила: усеченный полис позволяет значительно сэкономить, отказавшись от части рисков. Цена мини-каско обычно составляет не более 30% от стоимости полной страховки. Бизнес быстро отреагировал и предложил много нишевых продуктов, чтобы сохранить клиентов и доступность добровольных полисов , указала Анжелика Симакова.

В условиях роста страховых сумм и тарифов, а также неопределенности с динамикой цен на запчасти и их доступностью, исключение из полиса рисков ДТП и частичных повреждений помогает расширить предложение недорогих продуктов , рассказали в Институте страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Там отметили: повышенные риски угона авто для разбора на запчасти на фоне дефицита деталей также стимулируют спрос на такие полисы.

Ранее компании были не готовы продавать урезанные продукты, опасаясь столкнуться мошенниками и получить меньший объема премий, сейчас же тенденцию поддерживают и клиенты, и страховщики, сообщила председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. В то же время всё еще есть опасность, что потребитель будет разочарован дешевым полисом при возникновении убытка, который не входит в ограниченное покрытие .

Высечь риски1 Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Экономия на рисках

В страховых компаниях подтвердили рост спроса на каско с усеченным покрытием . Наиболее значительный интерес к таким продуктам наблюдался в марте, тогда продажи выросли примерно на 40% по сравнению с январем, рассказали в пресс-службе «Росгосстраха». Там добавили, что позже ажиотаж прошел, но с апреля показатели всё равно остаются стабильно выше январских примерно на 25%.

Спрос на полисы автострахования с ограниченным покрытием действительно растет в последнее время, особенно увеличились продажи продуктов, в которых есть риск угона и полной гибели авто , сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Павел Нефедов. Он уточнил: эти страховки также подорожали, но всё еще доступны многим автовладельцам и являются хорошей альтернативой полному полису. По словам специалиста, средняя доля договоров мини-каско в некризисное время составляет порядка 5%, а сейчас приближается к 20%.

В «Югории» и «Ингосстрахе» подтвердили рост доли каско с усеченным покрытием. Это связано с переходом от модели потребления большинства семей к сбережению в нынешних условиях неопределенности , отметил первый заместитель генерального директора «Югории» Андрей Языков. Он добавил: доля мини-каско выросла в портфеле компании до 30%, это в том числе связано с падением продаж кредитных авто у дилеров, по которым потребители должны были покупать полную страховку. Среди других причин — дефицит авто и их подорожание, а также снижение платежеспособного спроса россиян, добавили в ВСК.

Высечь риски2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Полисы только от угона планируют начать предлагать в «Ренессанс страховании». Сейчас это особенно актуально, кроме того, покупка страховки только от крупных рисков позволяет клиенту сэкономить до 70% от стоимости каско, сообщил управляющий директор компании по автострахованию Сергей Демидов. «Ингосстрах» уже запустил новые продукты автострахования, предполагающие экономию, отметил директор дирекции розничного бизнеса компании Виталий Княгиничев. По его словам, полисы от угона и полной гибели популярны у владельцев подержанных машин , а рост доли таких договоров связан со снижением продаж новых авто.

Автовладельцы начали чаще интересоваться вариантами экономии на автостраховании из-за подорожания машин и роста тарифов, согласен начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. Однако, по его словам, вместо покупки усеченного покрытия потребители предпочитают вовсе отказаться от каско.

Клиенты заинтересованы в страховании от крупных рисков, так как в условиях дефицита машин считают их существенными , объяснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Он добавил: при покупке усеченного покрытия потребитель сам будет покрывать большинство рисков, но это может оказаться даже выгодно, так как в среднем стоимость страховки выше, чем сумма расходов на ремонт.

Кроме того, опасения автовладельцев усиливаются и за счет ситуации с дефицитом запчастей, способствующей росту числа угонов, добавила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Она уточнила: из более дешевых продуктов компании предлагают также варианты с франшизами и поминутным страхованием. Последняя опция предполагает, что тариф различается во время движения и на стоянке.