Джак-заместитель: круг претендентов на завод «Москвич» сузился

Китайский JAC назвали одним вероятных кандидатов на то, чтобы стать новым «Москвичом», учитывая партнерство с КамАЗом. Ранее гендиректор КамАЗа Сергей Когогин заявил, что компания найдет зарубежных партнеров для возобновления производства на бывшем московском заводе Renault. Еще одну модель JAC прочат в качестве замены немецких фургонов. Почему к небольшому автопроизводителю из Китая приковано столько внимания и чем еще могут загрузить мощности завода «Москвич», разбирались «Известия».

Из списка контактов

КамАЗ планирует привлечь зарубежных партнеров на завод «Москвич», используя международный опыт и «готовые контакты». Об этом заявил гендиректор ведущего российского производителя грузовиков Сергей Когогин в рамках ПМЭФ. Планы производства поражают размахом — до 300 тыс. автомобилей в год, сообщает ТАСС. Еще в 2015 году КамАЗ планировал производить легковушки в кооперации с малоизвестным китайским брендом Hawtai, но проект реализован не был, а спустя несколько лет китайский партнер обанкротился.

В настоящее время у КамАЗ есть партнерство с JAC: результатом которого стал среднетоннажный грузовик «Компас». Причем у российской машины своя облицовка, а в перспективе ее ждет локализация — начнут с кабин.

Маша, но не наша

JAC выпускает не только коммерческую технику — от малотоннажной до тяжелой,— но также легковые машины и электромобили. Легковой модельный ряд представлен в России, причем для нашего рынка машины собирали в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром». Успехи, впрочем, скромные. По данным «Автостат-Инфо», в прошлом году было продано менее 1,8 тыс. автомобилей. Причем основной спрос пришелся не на кроссоверы, а на лифтбек J7 и пикап T6.

Джак-заместитель2 Модель пикапа JAC T6 Фото: Commons.wikimedia.org/Jengtingchen

Флагманский кроссовер S7 занял третье место. Интересно, что на родине его дизайн называют «Лицо Маши», в честь героини российского мультфильма «Маша и Медведь».

В такси и каршеринг

Упомянутый J7 может стать заменой Skoda Octavia в такси, благодаря простору на заднем ряду. Вот только стоит он сейчас больше 2 млн рублей. Без локализации он вряд ли будет популярным.

Электромобиль JAC iEV7S стал основой каршеринга Green Crab во Владивостоке, совместного проекта «Соллерс Груп» и «РусГидро». В Китае эта модель снята с производства, но у JAC есть целая линейка «электричек» под брендом Sehol, созданных в рамках CП с VW. Одну из них возили на КамАЗ для ознакомления. Что касается собственного камазовского электромобиля «Кама», то команда разработчиков вернется к работе, как только ситуация стабилизируется, отметил Когогин.

Не «Джаком» единым

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев подтвердил, что возможность выпуска автомобилей JAC на мощностях «Москвича» есть. Тем более с учетом поддержки КамАЗа, которая позволит быстро наладить производственный цикл и получить льготы.

— Процесс получения специнвестконтракта (СПИК) небыстрый. Насколько я знаю, у КамАЗа нет отдельно СПИКа на легковые машины, но он может его быстро получить, — отметил Бургазлиев. Тем не менее он поставил под сомнение «колоссальную» цифру в 300 тыс. машин.

Джак-заместитель Завод ПАО «КамАЗ» Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Мощность бывшего завода «Рено Россия» — не более 180 тыс. В прошлом году JAC Group продала 524 тыс. автомобилей, больше половины из них — коммерческие. Близкий к автомобильной отрасли источник рассказал «Известиям», что есть ряд проработанных концепций, позволяющий загрузить производственные мощности «Москвича» чем-то, помимо автомобилей JAС. Это могут быть малотоннажники и пикапы для коммунальных служб не только Москвы, но и России.

Замена «Спринтеру»

Еще одна модель JAC, оказавшаяся в центре внимания, — легкий коммерческий фургон Sunray, недавно показанный на выставке в Москве. Издание «Авторевю», основываясь на собственной информации, прочит его в качестве замены Ford Transit на заводе в Елабуге. Источник «Известий» подтверждает факт переговоров.

Пока переговоры шли, в этой истории появился новый игрок. Sunray подрядилась продавать нижегородская компания «Луидор», занимающаяся переделкой фургонов нескольких брендов в микроавтобусы и различные спецмашины. Помимо продукции Горьковского автозавода она занималась и иномарками — VW Crafter и Mercedes-Benz Sprinter. А с прекращением поставок немецких машин вынужденно переходит на «китайцев».

В настоящее время «Луидор» предлагает фургоны и микроавтобусы на их базе на 8, 13 и 15 мест. Машины казахской сборки привозят в обход китайского дистрибутора. Нижегородский производитель дает на них свою гарантию и занимается обслуживанием. Причем это не самодеятельность: в компании утверждают, что план одобрен китайской стороной.

Фактически происходит возвращение к ситуации, когда бренды из КНР делали первые попытки выйти на российский рынок и щедро раздавали дистрибуцию сразу нескольким компаниям.

Джак-заместитель1 Модель фургона JAC Sunray Фото: luidorbus.ru

Франция далеко

Если «китайцы» даже без приложения усилий остаются в повестке, Renault в России теряет позиции. Изначально предполагалось, что производившейся в Москве Duster переедет в Тольятти к Logan и Sandero и его станут производить под маркой Lada. Согласно условиям сделки с Минпромторгом, Renault будет «максимально прикладывать усилия» для поставок комплектующих из других дружественных стран.

Новый глава АвтоВАЗа Максим Соколов в недавнем интервью «Известиям» на ПМЭФ был более аккуратен в прогнозах относительно французских машин.

— Мы должны оценить риски перезапуска этого производства, потому что набор комплектующих, которые поступают к нам из-за рубежа, постоянно обновляется, — отмечает он. — Были первый, второй, пятый, шестой пакеты санкций, сейчас уже готовится седьмой. Что будет дальше, мы не знаем, поэтому тратить сейчас серьезные инвестиции на переоборудование производственных линий АвтоВАЗа для запуска этих моделей, которые в любой момент могут попасть под санкции, — это серьезный риск. Мы взвешиваем целесообразность, оцениваем экономическую эффективность производства, потому что по нашему соглашению мы должны будем платить роялти компании Renault за выпуск этих моделей под брендом Lada. Сейчас мы находимся в стадии принятия решений, производить или нет эти машины.

Об изменившейся ситуации свидетельствует решение турецкой Martur прекращать производство автокресел для моделей Renault в Ульяновске.

«Я так понимаю, что компания Martur — не последняя, которая, наверное, не сможет дальше существовать в условиях того, что, по предварительным данным, АвтоВАЗ автомобили Renault производить не будет», — цитирует «Интерфакс» слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских.