КамАЗ распространил фото самой грузоподъемной версии модели «Компас»

Российский автопроизводитель КамАЗ распространил первое официальное фото самой грузоподъемной версии среднетоннажного автомобиля «Компас».

Как сообщает 10 ноября Drom, модель имеет в названии обозначение 12 и может перевозить до 7,2 т. При этом полная масса автомобиля составляет 11 990 кг. В основу грузовика легла платформа собственной разработки, а кабину с некоторыми доработками позаимствовали у китайского автомобиля JAC.

Первый образец малотоннажного «Компаса» разработали в НТЦ КамАЗа: это был грузовик с бортовой платформой и двухосным шасси. Кроме того, будет налажен выпуск четырех модификаций полной массой 3,5, 5, 8 и 12 т. Причем для управления «младшей» версией достаточно будет прав категории В.

Автомобили «Компас» будут оснащаться дизельными моторами Cummins и механическими коробками передач.

На российском рынке КамАЗ «Компас» должен составить конкуренцию автомобилям семейства «Газель-NN».

29 октября стало известно, что КамАЗ построит новый полигон для испытания моделей техники.

Полигон возведут рядом с Научно-техническим центром КамАЗа. Ориентировочный срок окончания строительства — октябрь 2022 года, однако первые дороги можно будет использовать уже в этом квартале.