Названы сроки премьеры конкурента «Газели» от «КамАЗа»

Официальная премьера автомобиля «КамАЗ» «Компас» состоится в рамках выставки Comtrans-2021, которая пройдет в Москве с 7 по 11 сентября этого года. Об этом 10 августа сообщает Motor со ссылкой на информацию от официального дилера «КамАЗ».

Отмечается, что в основу грузовика легла платформа собственной разработки, а кабину с некоторыми доработками позаимствовали у китайского автомобиля JAC.

Первый образец малотоннажного «Компаса» разработали в НТЦ «КамАЗа»: это был грузовик с бортовой платформой и двухосным шасси. Кроме того, будет налажен выпуск четырех модификаций полной массой 3.5, 5, 8 и 12 т. Причем для управления «младшей» версией достаточно будет прав категории В.

Автомобили «Компас» будут оснащаться дизельными моторами Cummins и механическими коробками передач.

На российском рынке «КамАЗ» «Компас» должен составить конкуренцию автомобилям семейства «Газель-NN».

8 июля сообщалось, что «КамАЗ» представил новый шарнирно-сочлененный карьерный самосвал КамАЗ-6561, получивший название «Геркулес».

Автомобиль с колесной формулой 6х6 предназначен для перевозки насыпных грузов по пересеченной местности и грунтовым дорогам.