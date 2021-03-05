JAC представила в России новый кроссовер S7

Китайская компания JAC начала продажи в России нового кроссовера S7. Модель будет предлагаться с пяти- и семиместным салоном. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 5 марта в редакцию «Известий».

Длина автомобиля составляет 4776 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1760 мм. Размер колесной базы — 2750 мм. Объем багажника составляет 960 л, а при сложенных пассажирских сиденьях достигает 1358 л.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 149 л.с. Силовой агрегат сочетается с роботизированной трансмиссией. Привод — только передний.

В России новый кроссовер будет предложен в трех комплектациях — Basic, Comfort и Luxury. В базовую версию Basic входят передние подушки безопасности, два задних датчика парковки, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, камера заднего вида. Стоимость такой версии составит 1 449 900 рублей.

Модификация Comfort отличается светодиодными фарами и климат-контролем. Автомобиль с пятиместным салоном предлагается за 1 579 000 рублей, семиместное исполнение — 1 649 000 рублей.

Топовая версия Luxury оснащается фарами с функцией подсветки поворотов, зеркалами заднего вида с обогревом и автоматическим складыванием, кожаным салоном, цифровой приборной панелью размером 12,3 дюйма, люком в крыше, боковыми подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системой кругового обзора. В зависимости от количества посадочных мест цена машины составит 1 689 000 рублей и 1 749 000 рублей за пяти- и семиместную версию соответственно.

Автомобиль выпускается на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай.

25 января сообщалось, что компания JAC в 2021 году представит на российском рынке несколько новинок. Так, весной этого года в России презентуют рестайлинговую версию кроссовера S3. Летом у дилеров появится кроссовер JS4. Осенью компания представит пикап Т8 Pro.