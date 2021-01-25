В JAC рассказали о новых моделях автомобилей для России

Китайская автомобильная компания JAC в 2021 году представит на российском рынке несколько новинок. Об этом говорится в посте, размещенном на официальной странице бренда в сети Facebook.

Так, весной этого года в России презентуют рестайлинговую версию кроссовера S3. Летом у дилеров появится кроссовер JS4. Осенью компания представит пикап Т8 Pro, а зимой на российском рынке начнутся продажи кроссовера S7.

В декабре 2020 года в РФ был представлен новый лифтбек JAC J7. Дизайн модели разрабатывался под руководством Даниэля Гальоне, который работал над моделями марок Alfa Romeo, Lancia и Maserati.

Автомобиль оснащается проверенным бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 л. Агрегат развивает 136 л.с. В качестве трансмиссии предложена шестиступенчатая механическая коробка передач, либо бесступенчатый вариатор.

29 мая сообщалось, что к 2025 году JAC планирует выпустить пять новых моделей электромобилей и производить около 1,5 млн новых автомобилей на альтернативных источниках питания для китайского рынка. Кроме того, будут модернизированы заводы по производству электромобилей, а также технологические и конструкторские центры.