«Мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля»

«АвтоВАЗ» в ближайшее время планирует наладить производство трех моделей: Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel. В дальнейшем, по мере локализации компонентов и электроники, автогигант может выйти на производство и других моделей, таких как Lada Largus, Vesta. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2022 рассказал президент концерна Максим Соколов. Он также отметил, что выпуск моделей Renault — Duster, Logan и Sandero на обновленной платформе — вопрос пока до конца нерешенный. По словам Максима Соколова, для производства «Москвича» могут быть использованы наработки Lada — московским коллегам уже сделано предложение об использовании не только отдельных компонентов, но и совместной платформы. Глава «АвтоВАЗа» не исключил, что в перспективе автозавод может начать производить электрокары и электросамокаты — такие наработки в Тольятти уже есть.

«С июля мы возобновляем выпуск автомобилей Niva»

— Власти выделят почти 21 млрд рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности — об этом уже заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Какую сумму получит «АвтоВАЗ» и на что вам нужны деньги в первую очередь?

— Деньги всегда нужны, но мы видим, что в первую очередь они необходимы для поддержки спроса, как это ни странно. Все автопроизводители в стране остановили работу на неопределенный период из-за шоковых последствий введенного санкционного режима. Большая часть автокомпонентов попала в перечень санкционных ограничений, но при этом «АвтоВАЗ» уже запустил свой конвейер и первые Lada Granta начали сходить с конвейера и поступать в нашу дилерскую сеть уже 8 июня.

Мы видим, что пока спрос замер, для наших потребителей это тоже был шок, ситуация характерна не только для автопроизводителей, но и для компаний, выпускающих многие другие товары длительного спроса. Сейчас постепенно спрос начинает отходить, и вот тут его как раз нужно поддержать. Поэтому большая часть из этой суммы, объявленной вчера (16 июня. — «Известия») по итогам совещания у президента России, будет направлена именно на поддержку автокредитования, — льготного, но только тех автомобилей, которые как раз запустили в производство.

Мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Производство каких автомобилей, помимо Lada Granta, планируется запустить в ближайшее время?

— С июля мы возобновляем выпуск автомобилей Niva, первый выйдет с конвейера в историческом облике, модель Legend, потом будет возобновлено производство и модели Travel. Сейчас мы уверенно смотрим на перспективу текущего года, считаем, что по крайней мере эти три модели будут точно производиться на заводе в Тольятти и будут наполнять рынок, разогревать спрос. В дальнейшем мы можем выйти на производство и других моделей, таких как Lada Largus, Vesta, но это во многом будет зависеть от скорости локализации определенных узлов и автокомпонентов, которые сейчас находятся под санкциями.

— По соглашению, которое было подписано Минпромторгом с Renault, «АвтоВАЗ» в дальнейшем может выпускать по лицензии Renault Duster, а также Renault Logan и Renault Sandero на обновленной платформе. Когда будет возможно это сделать?

— Мы должны оценить риски перезапуска этого производства, потому что набор комплектующих, которые поступают к нам из-за рубежа, постоянно обновляется. Был первый, второй, пятый, шестой пакеты санкций, сейчас уже готовится седьмой. Что будет дальше, мы не знаем, поэтому тратить сейчас серьезные инвестиции на переоборудование производственных линий «АвтоВАЗа» для запуска этих моделей, которые в любой момент могут попасть под санкции, — это серьезный риск. Мы взвешиваем целесообразность, оцениваем экономическую эффективность производства, потому что по нашему соглашению мы должны будем платить роялти компании Renault за выпуск этих моделей под брендом Lada. Сейчас мы находимся в стадии принятия решений, производить или нет эти машины.

Мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«В этом году «АвтоВАЗ» вложит чуть менее миллиарда рублей в разработки»

— Основная проблема сейчас — это локализация компонентов, электронной базы. С кем вы сейчас ведете переговоры из наших поставщиков и может быть рассматриваете кого-то из иностранных компаний в качестве партнеров?

— Рассматриваем и наших, и, конечно, иностранных производителей автокомпонентов из дружественных стран. Называть кого-то я бы сейчас не хотел по понятным причинам, потому что есть риск вторичных санкций и, по крайней мере, идет переговорный процесс, контракты еще не подписаны. Но мы, переформатировав свои логистические цепочки поставок, смотрим на состав наших партнеров уже с точки зрения поставки различных узлов, деталей и компонентов. При этом, конечно, ориентируемся на отечественных производителей, работающих в первую очередь в Самарской области. С момента основания «АвтоВАЗа» был сформирован кластер производства автокомпонентов, но и в Приволжском ФО, в Санкт-Петербурге, тоже есть крупные заводы, производители, с которыми мы уже ведем переговоры.

— Планируется ли использовать наработки Lada для производства «Москвича» на заводе в столице?

— Хороший, стратегический вопрос. На самом деле будущее «Москвича» еще только-только проявляется, и мы по-партнерски поддерживаем наших коллег в Москве, которые будут производить совершенно новый автомобиль. Мы уже сделали свое предложение о том, чтобы не только отдельные компоненты, но и платформа в дальнейшем у нас была совместная. Перед нами сейчас стоит стратегическая задача в разработке совершенно новой, но при этом собственной локализованной платформы, на которой будут производиться автомобили Lada. Было бы хорошо, чтобы и другие отечественные автомобили использовали эту платформу, в том числе и «Москвич».

Мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Какие новые модели могут производиться на этой платформе?

— Названия брендов я пока не назову. По крайней мере, мы не намерены уходить от традиционного бренда Lada, который уже давно присутствует на рынке и вырос из старого советского бренда «Жигули». Мы считаем, что на этих брендах надо развивать всё семейство автомобилей. Такие, как выпускающиеся сейчас Niva, Vesta, Granta. Ну и, возможно, в дальнейшем потом будут новые Lada, в том числе X-RAY.

— Кто будет заниматься разработкой новых моделей? Кто станет новым дизайнером «АвтоВАЗа»?

— На «АвтоВАЗе» один из мощнейших в стране центров научно-технических разработок и исследований в области автомобилестроения. Мы будем развивать и поддерживать эту компетенцию.

— Раньше этим занимался дизайнер от Renault...

— Была создана хорошая команда, в том числе российских дизайнеров, российских конструкторов, она сохранилась, и мы будем поддерживать эту историю и развивать. В этом году «АвтоВАЗ» вложит чуть менее миллиарда рублей в различные научно-исследовательские и конструкторские разработки, в том числе и по будущему облику новой платформы.

Мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля Фото: РИА Новости/Антон Денисов

«На Lada производятся электрические беспилотные тележки»

— Выпуск электромобилей вы рассматриваете? Были уже такие попытки у «АвтоВАЗа». Не станут ли эти модели конкурентами электромобилям КамАЗа, который тоже собирается их выпускать?

— Конкуренции не нужно боятся никому, в том числе и нам. Мы не боимся прихода новых игроков в отрасль. Главное, чтобы были стабильные условия — те, которые имеются сейчас. Чтобы господдержку получали только высоколокализованные предприятия, подписавшие соответствующее соглашение с Минпромторгом. И в долгосрочной стратегии мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля. Какой будет его облик — гибрид или чистый электромобиль, — определит будущее , в том числе будущее развития электромобилей в мире, и мы должны соответствовать мировым трендам, даже если кто-то не хочет сотрудничать с «АвтоВАЗом».

При этом всё-таки нельзя сказать, что для двигателя внутреннего сгорания век завершен. Он еще имеет определенные перспективы, по крайней мере, в рамках ближайшего десятилетия , и мы планируем в среднесрочной перспективе развивать модельный ряд Lada именно на этой традиционной технологии.

— А не планируете ли вы немного отойти от автомобилей и заняться, например, производством электросамокатов? Сегодня это очень мобильный и современный вид транспорта. Или, например, мотоциклов?

— Как говорится, «никогда не говори «никогда». Почему бы и нет? Тем более в качестве побочного производства на Lada производятся электрические беспилотные тележки для внутренней заводской логистики.

— Вот уже есть и наработки.

— И они пользуются большим спросом. Поэтому скажу так: всё может быть, мы не отказываемся ни от одной ценной стратегической мысли.

Мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля Станция зарядки электромобилей Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

«Чтобы автомобиль был доступным, бюджетным и по-настоящему народным»

— Что будет с экспортом «АвтоВАЗа»? В какие страны и какие модели планируется поставлять?

— Покажет время, ситуация. Но мы не отказываемся от планов, во-первых, производства на наших площадках за рубежом — ни в Казахстане, ни в Узбекистане — и, конечно, всегда видим в качестве приоритетного зарубежного рынка наш Евразийский союз, страны СНГ и, возможно, страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки . Всё это в наших планах, и, более того, экспортная составляющая, она хоть и занимает небольшую долю в продажах наших автомобилей, но присутствует и в настоящий момент.

— А с китайскими производителями вы ведете сейчас какие-то переговоры? Может, встречаетесь, обсуждаете дальнейшую кооперацию?

— Переговоры ведутся со всеми, кто хочет развить кооперацию с «АвтоВАЗом», кто хочет способствовать прогрессу российского автомобилестроения. Мы не отказываемся и не ставим крест ни на каких возможных партнерствах, но при этом исходим из своих собственных интересов.

Сегодня автомобиль Lada любой комплектации достаточно конкурентный в своем классе. Да, мы сейчас выпускаем автомобили только в классе B, но новая платформа, о которой я говорил, будет предусматривать возможность постепенного перехода в другой, более высокий класс. Те наработки, которые сделаны нашими российскими вазовскими инженерами-конструкторами, всегда будут актуальны. Мы считаем, что государство в акционерный капитал компании пришло надолго , и какие бы варианты дальнейшего развития событий ни рассматривались, госконтроль над теми разработками, которые были сделаны на «АвтоВАЗе», не будет утерян.

— Какие меры планируется предпринять для того, чтобы цены на машины всё-таки сильно не росли, чтобы отечественные автомобили были доступны потребителям?

— Об этом также говорилось на совещании у президента. Конечно, мы будем вести самый жесткий контроль за себестоимостью автомобиля. Сегодня все технологические процессы были отлажены с очень высокой дотошностью и контролем за формированием себестоимости и, как следствие, конечной цены автомобиля. Этой политики мы будем придерживаться и в дальнейшем. Конечно, возрастут расходы на логистику, на электронные компоненты автомобиля — это следствие внешних обстоятельств, с которыми нам нужно бороться. Но всё, что касается и поддается внутреннему контролю, мы будем жестко соблюдать, чтобы автомобиль действительно был доступным, бюджетным и по-настоящему народным.

— Намерены ли вы оптимизировать штат сотрудников в связи со сложившимися непростыми условиями?

— Мы планируем — особенно с учетом тех стратегических задач, которые перед нами ставят наши акционеры, — сохранить трудовой коллектив, нашу команду. И если будет увеличен выпуск автомобилей «АвтоВАЗа» в среднесрочной перспективе, то я уверен, что и размер команды будет соответствующим образом расти в зависимости.

— Президент России Владимир Путин сказал, что до 1 сентября нужно разработать новую стратегию развития автопрома. А будет ли у «АвтоВАЗа» своя отдельная стратегия?

— Она будет составной частью этой стратегии, потому что «АвтоВАЗ» был и остается флагманом российского автомобилестроения. Я уверен, что в новой стратегии он займет не просто достойное, но передовое место.

— В этой стратегии будут ли отданы приоритеты, например, электротранспорту, автомобилям на газе или водороде?

— Решающее слово утверждения стратегии, конечно, за Минтрансом, за правительством, но свои предложения от имени «АвтоВАЗа» мы обязательно сделаем.