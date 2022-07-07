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Наладить полный цикл производства на заводе «Москвич» планируют в 2024 году

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Автомобильный завод «Москвич» освоит полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов в 2024 году. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба КамАЗа.

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Производитель займется сборкой автомобилей из дружественной страны, а потом создаст электромобиль

«До конца 2022 года будет выпущено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году — 100 тыс. Число электрокаров составит 10 тыс. и 20 тыс. авто, соответственно», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что под маркой «Москвич» будет выпускаться пять моделей: в линейке продукции — четыре кроссовера и один седан.

Накануне между правительством Москвы и КамАЗом было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля. Российская компания выступит технологическим партнером проекта.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе завод займется крупноузловой сборкой машин из дружественных стран, на втором — углублением локализации производства.

Ранее, 17 июня, глава Минпромторга России Денис Мантуров подтвердил, что производство на предприятии начнется до конца 2022 года.

Собянин 16 мая заявил, что располагающийся в столице завод «Рено» после ухода собственника из РФ возьмут на баланс города и возобновят на нем производство машин под историческим брендом «Москвич».

Автомобили бренда «Москвич» выпускались ранее с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.

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