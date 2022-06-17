Мантуров подтвердил старт производства на «Москвиче» до конца 2022 года

Производство на заводе «Москвич» начнется до конца 2022 года, причем станет возможен выпуск гибридных авто или электроверсии. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«Мы вчера у президента согласовали одну из мер поддержки — это компенсация скидки на поставку данного вида продукции в объеме 2,6 млрд рублей на текущий год. Мы ждем выхода уже готовой продукции на «Моторинвесте» — это липецкое предприятие — в III квартале текущего года», — сообщил Мантуров.

8 июня холдинг «Ромир» опубликовал данные исследования, в котором изучил возможность приобретения россиянами обновленной версии автомобиля «Москвич». Так, свыше 60% автомобилистов готовы рассмотреть данный вариант.

17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что президент России Владимир Путин захочет приобрести себе новый «Москвич», если он будет сделан качественно.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что располагающийся в столице завод «Рено» после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Он подчеркнул, что на первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей.

В конце февраля на заводе был временно введен режим простоя по причине перебоев с поставками комплектующих, а с 23 марта автоконцерн объявил о приостановке деятельности в России.

Производство автомобилей бренда «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.