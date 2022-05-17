Песков предположил, что Путин захочет себе новый «Москвич»

Российский президент Владимир Путин, вероятно, тоже захочет иметь новый «Москвич», если это будет хороший автомобиль. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Любой россиянин хочет иметь хорошую машину «Москвич». Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», — сказал пресс-секретарь президента в беседе с ТАСС во вторник, 17 мая.

Он также отметил, что при этом условии и сам бы стал владельцем такого автомобиля.

«Конечно, почему бы и нет», — заявил Песков.

Много лет в собственности российского лидера содержатся две раритетные «Волги» ГАЗ М-21, внедорожник «Нива», а также прицеп «Скиф».

16 мая Минпромторг заявил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. Как уточнили в ведомстве, производство «Рено Россия» перейдет под непосредственный контроль властей Москвы. Это позволит предприятию продолжить работу в условиях санкционных ограничений и сохранить рабочие места.

Отмечается, что в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada, «АвтоВАЗ» будет осуществлять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

В тот же день мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что московский завод «Рено» после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Он подчеркнул, что на первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей.

В конце февраля сообщалось, что на заводе был введен режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих, а с 23 марта автоконцерн объявил о приостановке деятельности в России.