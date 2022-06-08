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Более 60% опрошенных автомобилистов допустили покупку «Москвича»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более 60% автомобилистов России готовы рассмотреть покупку новой версии машины «Москвич». При этом каждый второй водитель положительно относится к возобновлению производства автомобилей под этим брендом. Об этом 8 июня сообщило ТАСС, ссылаясь на исследование холдинга «Ромир».

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«Большинство (рассматривающих покупку) руководствуется ценовым фактором. Готовы купить автомобиль, если он будет дешевле аналогов, 49%. Если «Москвич» будет адаптированной версией иностранного производителя, его купят 47%. Чтобы поддержать отечественного производителя, «Москвич» готов купить каждый пятый автомобилист (21%). 5% хотели бы приобрести автомобиль, так как владели этой маркой раньше», — говорится в исследовании.

Всего в опросе приняли участие 718 совершеннолетних россиян в городах-миллионниках.

При этом, по информации холдинга, положительно отзываются о будущем возвращении «Москвича» на авторынок 46% респондентов, 30% отнеслись нейтрально, отрицательно — 24%.

Больше всего оценили позитивно перезапуск автомобиля москвичи: в столице поддержали инициативу свыше 25% опрошенных, в регионах этот показатель составил 17%.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 мая сообщил, что московский завод «Рено» после ухода собственника из России перешел на баланс города. Он отметил, что на нем будут выпускать автомобили под брендом «Москвич». По словам Собянина, столичное предприятие будет ориентировано на производство самых современных машин, в том числе электрокаров. По информации Минпромторга РФ, запуск производства на предприятии ожидается в 2022 году. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что ведется работа по привлечению производителя из КНР к производству автомобилей.

Производство автомобилей бренда «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.

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