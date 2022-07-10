Страхи рисков: россияне массово жалуются на отказы в продаже ОСАГО
Центробанк зафиксировал двукратный рост количества жалоб россиян на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО в марте. Это произошло на фоне подорожания запчастей и сложностей с их поставками, рассказали «Известиям» в Банке России. Там подчеркнули: если клиент предоставил все необходимые документы, страховщик не имеет права отказать в заключении договора ОСАГО. При этом сложности при покупке электронных полисов обязательной автогражданки в июне испытывал 41% клиентов, так как компании не продавали их из-за высокой убыточности, а потребителю сообщали о технической или иной ошибке, рассказали «Известиям» на страховом рынке. Его игроки считают, что увеличить доступность полиса для автовладельцев позволит расширение тарифного коридора.
Ошибка, попробуйте снова
На фоне подорожания запчастей и роста убыточности полисов ОСАГО, доступность оформления обязательного автострахования для граждан снизилась. После проведения встреч с участниками рынка и контрольных мероприятий количество жалоб потребителей на отказы в оформлении обязательного автострахования в начале 2022 года снизилось, однако с марта оно выросло почти в два раза, а пик пришелся на апрель, рассказали «Известиям» в Банке России, не назвав конкретные цифры. Там объяснили: в значительной степени это вызвано санкционными ограничениями, которые привели к подорожанию запчастей и сложностям с их поставками. ЦБ работает над устранением проблем, и в мае-июне уже наблюдалось снижение числа поступающих обращений по отказам в заключении договоров ОСАГО.
Если потребитель обратился в страховую компанию с заявлением и предоставил полный пакет документов, то организация не имеет права отказать в оформлении такого полиса, причем как в офисе, так и онлайн. Если страховщик отказывается или уклоняется от заключения договора, то владелец авто может обратиться в ЦБ с приложением документов, подтверждающих проблему, подкрепив свое заявление, например, фото, видео, аудиозаписью или информацией от свидетелей, сообщили в регуляторе.
При этом за последний год доступность полиса снизилась. Так, в июне 2022 года 41% клиентов испытывали сложности в приобретении электронного ОСАГО и не смогли купить его ни в одной из 18 страховых компаний, а в аналогичном месяце 2021-го с такой проблемой столкнулись 26% потребителей, рассказал директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник. Он объяснил: в текущих условиях доля убыточных для страховщиков клиентов увеличилась и организации стали чаще отказывать в выдаче полиса, ссылаясь на «технические и иные ошибки».
По данным на июнь, самая низкая доступность оформления ОСАГО на автомобили категории B для личного пользования оказалась на Дальнем Востоке и в Сибири, в этих регионах только 22% и 47% потребителей соответственно могут оформить обязательную страховку, сообщил Александр Крайник. По его словам, это связано с тремя основными факторами: высокой аварийностью или большим средним чеком на урегулирование убытков, недостаточным уровнем тарифов и объемом мошенничества.
Так, в Хабаровском и Забайкальском краях порядка 80% потребителей получают отказы от страховщиков в покупке полиса ОСАГО, в Татарстане — около 70%, в Новосибирске — почти 60%, а в Челябинске — каждый второй. Помочь улучшить доступность обязательной автогражданки может повышение тарифов, считает директор по развитию страхового бизнеса «Сравни».
Многочисленные жалобы на невозможность оформить полис обязательного автострахования появились на форуме banki.ru. В июне клиенты писали о последовательных, якобы технических ошибках на сайтах «Зетта Страхования», «Согласия», «Росгосстраха», «Альфа Страхования» и других компаний.
«24.06.2022г хотел оформить ОСАГО в страховой компании Росгосстрах и вписать в страховой полис супругу, но Росгосстрах не оформляет из-за отсутствия водительского стажа у жены», — написал один из пользователей форума (орфография и пунктуация сохранены).
Отказ запрещен
За первые пять месяцев 2022-го россияне заключили 15,9 млн договоров ОСАГО, это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там добавили, что не получают значительного количества жалоб на невозможность оформить полис, однако в отдельных сегментах или на отдельных территориях возникают вопросы по доступности ОСАГО, и это всегда связано с высокой убыточностью в соответствующих сферах.
Если полис не оформляют, клиент должен получить от страховщика письменно мотивированный отказ и подать жалобу. Он также может обратиться в другую компанию или попробовать купить полис через другой канал продаж, отметили в РСА. Там считают, что расширение тарифного коридора позволит повысить доступность продукта для автовладельцев и при этом не допустить значительного повышения цен.
Основные причины, из-за которых договоры Е-ОСАГО не заключаются, — это некорректно предоставленные сведения, о чем компания уведомляет заявителя, а также критические ошибки, которые выявляются при первичной проверке, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.
Отказ в оформлении полиса должен быть обоснован, отметил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров. По его мнению, расширение тарифного коридора не решит всех накопившихся проблем, но улучшит доступность услуги.
Оно также позволит клиентам получить справедливую компенсацию при ДТП и будет способствовать безаварийной езде, считает руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО страхового дома ВСК Татьяна Кудрявцева.
Свободное ценообразование в ОСАГО может снять все проблемы с доступностью полисов и недостаточностью тарифа для отдельных категорий водителей, полагает директор департамента анализа и моделирования ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев.
Страховщики стремятся минимизировать убытки, поэтому чаще всего с проблемами при заключении договора сталкиваются клиенты с высоким уровнем риска: водители такси, грузовых автомобилей, мотоциклов и молодые водители, рассказала старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.
Однако за необоснованный отказ в заключении публичного договора предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей, добавил руководитель юридической службы страхового маркетплейса «Страховка.Ру» Антон Алферов. По его словам, при обращении в офис чаще всего страховщик отказывает, ссылаясь на отсутствие бланков или полномочий у конкретного работника на заключение договора ОСАГО, а при оформлении онлайн — на ошибки на сайте страховщика или РСА.