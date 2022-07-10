Страхи рисков: россияне массово жалуются на отказы в продаже ОСАГО

Центробанк зафиксировал двукратный рост количества жалоб россиян на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО в марте. Это произошло на фоне подорожания запчастей и сложностей с их поставками, рассказали «Известиям» в Банке России. Там подчеркнули: если клиент предоставил все необходимые документы, страховщик не имеет права отказать в заключении договора ОСАГО. При этом сложности при покупке электронных полисов обязательной автогражданки в июне испытывал 41% клиентов, так как компании не продавали их из-за высокой убыточности, а потребителю сообщали о технической или иной ошибке , рассказали «Известиям» на страховом рынке. Его игроки считают, что увеличить доступность полиса для автовладельцев позволит расширение тарифного коридора.

Ошибка, попробуйте снова

На фоне подорожания запчастей и роста убыточности полисов ОСАГО, доступность оформления обязательного автострахования для граждан снизилась . После проведения встреч с участниками рынка и контрольных мероприятий количество жалоб потребителей на отказы в оформлении обязательного автострахования в начале 2022 года снизилось, однако с марта оно выросло почти в два раза, а пик пришелся на апрель , рассказали «Известиям» в Банке России, не назвав конкретные цифры. Там объяснили: в значительной степени это вызвано санкционными ограничениями, которые привели к подорожанию запчастей и сложностям с их поставками . ЦБ работает над устранением проблем, и в мае-июне уже наблюдалось снижение числа поступающих обращений по отказам в заключении договоров ОСАГО.

Страхи рисков1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Если потребитель обратился в страховую компанию с заявлением и предоставил полный пакет документов, то организация не имеет права отказать в оформлении такого полиса , причем как в офисе, так и онлайн. Если страховщик отказывается или уклоняется от заключения договора, то владелец авто может обратиться в ЦБ с приложением документов, подтверждающих проблему, подкрепив свое заявление, например, фото, видео, аудиозаписью или информацией от свидетелей, сообщили в регуляторе.

При этом за последний год доступность полиса снизилась. Так, в июне 2022 года 41% клиентов испытывали сложности в приобретении электронного ОСАГО и не смогли купить его ни в одной из 18 страховых компаний, а в аналогичном месяце 2021-го с такой проблемой столкнулись 26% потребителей , рассказал директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник. Он объяснил: в текущих условиях доля убыточных для страховщиков клиентов увеличилась и организации стали чаще отказывать в выдаче полиса, ссылаясь на «технические и иные ошибки».

По данным на июнь, самая низкая доступность оформления ОСАГО на автомобили категории B для личного пользования оказалась на Дальнем Востоке и в Сибири , в этих регионах только 22% и 47% потребителей соответственно могут оформить обязательную страховку, сообщил Александр Крайник. По его словам, это связано с тремя основными факторами: высокой аварийностью или большим средним чеком на урегулирование убытков, недостаточным уровнем тарифов и объемом мошенничества.

Так, в Хабаровском и Забайкальском краях порядка 80% потребителей получают отказы от страховщиков в покупке полиса ОСАГО, в Татарстане — около 70%, в Новосибирске — почти 60%, а в Челябинске — каждый второй. Помочь улучшить доступность обязательной автогражданки может повышение тарифов, считает директор по развитию страхового бизнеса «Сравни».

Страхи рисков Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Многочисленные жалобы на невозможность оформить полис обязательного автострахования появились на форуме banki.ru . В июне клиенты писали о последовательных, якобы технических ошибках на сайтах «Зетта Страхования», «Согласия», «Росгосстраха», «Альфа Страхования» и других компаний.

«24.06.2022г хотел оформить ОСАГО в страховой компании Росгосстрах и вписать в страховой полис супругу, но Росгосстрах не оформляет из-за отсутствия водительского стажа у жены», — написал один из пользователей форума (орфография и пунктуация сохранены).

Отказ запрещен

За первые пять месяцев 2022-го россияне заключили 15,9 млн договоров ОСАГО, это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там добавили, что не получают значительного количества жалоб на невозможность оформить полис, однако в отдельных сегментах или на отдельных территориях возникают вопросы по доступности ОСАГО, и это всегда связано с высокой убыточностью в соответствующих сферах.

Если полис не оформляют, клиент должен получить от страховщика письменно мотивированный отказ и подать жалобу . Он также может обратиться в другую компанию или попробовать купить полис через другой канал продаж, отметили в РСА. Там считают, что расширение тарифного коридора позволит повысить доступность продукта для автовладельцев и при этом не допустить значительного повышения цен.

Основные причины, из-за которых договоры Е-ОСАГО не заключаются, — это некорректно предоставленные сведения , о чем компания уведомляет заявителя, а также критические ошибки, которые выявляются при первичной проверке, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.

Страхи рисков2 Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Отказ в оформлении полиса должен быть обоснован, отметил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров. По его мнению, расширение тарифного коридора не решит всех накопившихся проблем, но улучшит доступность услуги .

Оно также позволит клиентам получить справедливую компенсацию при ДТП и будет способствовать безаварийной езде , считает руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО страхового дома ВСК Татьяна Кудрявцева.

Свободное ценообразование в ОСАГО может снять все проблемы с доступностью полисов и недостаточностью тарифа для отдельных категорий водителей, полагает директор департамента анализа и моделирования ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев.

Страховщики стремятся минимизировать убытки, поэтому чаще всего с проблемами при заключении договора сталкиваются клиенты с высоким уровнем риска: водители такси, грузовых автомобилей, мотоциклов и молодые водители, рассказала старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.