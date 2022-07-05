Убойный микс: ГИБДД составит список «запрещенных» препаратов

Столичная Госавтоинспекция предлагает создать перечень лекарственных средств, после приема которых нельзя управлять автомобилем, а также ввести специальную маркировку для таких препаратов. Наркологи отмечают, что в минимальных дозах «запрещенные» вещества содержатся даже в некоторых болеутоляющих и лекарствах от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Подробности — в материале «Известий».

Дайте список

ГИБДД Москвы вступает за создание реестра лекарственных средств, после употребления которых нельзя управлять автомобилем. Об этом заявил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков.

Убойный микс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мы сейчас Минздраву говорим, что надо систематизировать лекарственные препараты, под воздействием которых нельзя управлять [автомобилем]. У нас в ПДД написано, что запрещается управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию. Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем [ее], чтобы люди, покупая [лекарства], понимали, — приводит ТАСС слова Быкова.

Опасные лекарства

Специалисты поддерживают инициативу ГИБДД, отмечая, что создание перечня лекарств, несовместимых с управлением автомобилем, и их маркировка будут полезными для водителей.

— Прием определенных лекарственных средств, например седативных препаратов, может снижать внимание и увеличивать время реакции человека. Яркая маркировка на упаковке будет хорошим напоминанием автомобилистам, что после приема такого лекарства от управления автомобилем следует отказаться, — заявила «Известиям» руководитель центра лечения и реабилитации зависимых «Здравница» Анна Терехова.

Убойный микс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С ней согласен психиатр-нарколог Александр Ковтун. По его словам, в состав многих лекарств, в том числе отпускаемых без рецепта, входят вещества, ухудшающие внимание и реакцию, вызывающие сонливость.

Например, многие популярные средства для сердечников содержат фенобарбитал, отметил нарколог. Он же содержится в некоторых спазмолитиках. Некоторые средства против аллергии могут вызывать сонливость.

— Перечень лекарственных препаратов, в состав которых входят вещества, влияющие на реакцию и внимание, достаточно большой. В него входят как сильные антидепрессанты или анальгетики, отпуск которых производится только по рецепту, а прием происходит только под контролем врача, так и препараты, которые можно приобрести без рецепта, — отметил Александр Ковтун в беседе с «Известиями».

По его словам, в безрецептурных лекарствах вещества, влияющие на реакцию и внимание, присутствуют в минимальных дозах. При приеме терапевтических доз такие препараты не оказывают на организм человека опьяняющего эффекта, подчеркнул врач-нарколог.

Сколько в миллиграммах

Тем не менее само по себе наличие в организме барбитуратов, опиоидов и других веществ, входящих в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», уже является основанием для лишения прав по ст. 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», отмечают юристы.

Убойный микс Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Действующее законодательство предусматривает лишение прав за сам факт наличия в анализах водителя наркотических и психотропных средств независимо от их количества. Поэтому следует ввести количественный показатель того или иного вещества в организме человека, при превышении которого для него будет наступать административная или уголовная ответственность. Пока таких показателей нет, водителям перед приемом любого лекарства следует внимательно изучить инструкцию к нему. В противном случае автомобилист рискует остаться без водительского удостоверения, а в случае, если ДТП с пострадавшими, и стать фигурантом уголовного дела, — заявил «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Идею создания реестра «запрещенных» лекарств он считает правильной и давно ожидаемой. По словам адвоката, практика показывает, что суды нередко лишают прав водителей, принявших то или иное лекарственное средство, ссылаясь на то, что в инструкции к этому препарату указан запрет на управление транспортным средством после его приема.

«Врачи и продавцы аптек редко указывают на такие запреты, а инструкции мало кто читает. Поэтому предложение ГИБДД о введении специальной маркировки на упаковке таких лекарств можно только приветствовать», — считает Радько.

Убойный микс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С ним согласен председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Он считает справедливой и взвешенной инициативу ГИБДД создать реестр лекарств, после приема которых запрещено управлять транспортным средством. Однако последнее слово этом вопросе должно быть за врачами, уверен он.

— Безусловно, такой список должны составлять специалисты-медики. Именно они должны сказать, после приема какого препарата и в каких дозах человеку нельзя садиться за руль, — подчеркнул Похмелкин.

Дозы, при которых те или иные вещества не оказывают влияния на организм человека, давно известны, отмечают наркологи. Однако количественные анализы на наркотические и психотропные вещества достаточно затратны и требуют дорогостоящего оборудования, подчеркивают они.

Суд решил

В феврале прошлого года Верховный суд уже признал корвалол средством, запрещенным для употребления водителями. Автомобилист, в организме которого был обнаружен входящий в состав лекарства фенобарбитал, пытался оспорить решение нижестоящего суда, лишившего его прав за употребление лекарства перед поездкой. Однако его доводы, что это вещество содержится в медицинских препаратах, которые принимают люди с больным сердцем, Верховный суд не принял.

Убойный микс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — аргументировал свое решение Верховный суд РФ.

В Министерстве здравоохранения на запрос «Известий» относительно предложений столичного ГИБДД оперативно ответить не смогли.