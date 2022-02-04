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Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола

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Верховный суд России запретил садиться за руль после приема корвалола. Соответствующее решение было принято при рассмотрении иска гражданина, которого лишили прав после употребления соответствующего препарата. Об этом 4 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение инстанции.

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Ранее суд отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав, поймав за рулем после приема корвалола. Водитель не пропустил пешеходов на переходе, при этом в его крови обнаружили следы психотропного вещества — фенобарбитала из группы барбитуратов.

Автомобилист в иске заявил, что фенобарбитал содержится в валокордине и корвалоле, которые принимают люди с больным сердцем. Однако в итоге Верховный суд отклонил иск мужчины.

«Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — решил суд.

Кроме того, в постановлении инстанции указывается, что в аннотации к лекарствам есть содержание в препаратах недопустимых для вождения веществ.

Ранее, 27 декабря, нарколог Алексей Казанцев назвал влияющие на показатели алкотестера продукты. Так, эксперт рекомендовал водителям перед поездкой отказаться от употребления кваса, безалкогольного пива и любого перебродившего напитка. Кроме того, нужно с осторожностью принимать некоторые лекарства, например валокордин, валосердин и корвалол, которые содержат фенобарбитал, запрещенные при управлении транспортным средством.

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