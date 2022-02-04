Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола

Верховный суд России запретил садиться за руль после приема корвалола. Соответствующее решение было принято при рассмотрении иска гражданина, которого лишили прав после употребления соответствующего препарата. Об этом 4 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение инстанции.

Ранее суд отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав, поймав за рулем после приема корвалола. Водитель не пропустил пешеходов на переходе, при этом в его крови обнаружили следы психотропного вещества — фенобарбитала из группы барбитуратов.

Автомобилист в иске заявил, что фенобарбитал содержится в валокордине и корвалоле, которые принимают люди с больным сердцем. Однако в итоге Верховный суд отклонил иск мужчины.

«Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — решил суд.

Кроме того, в постановлении инстанции указывается, что в аннотации к лекарствам есть содержание в препаратах недопустимых для вождения веществ.

Ранее, 27 декабря, нарколог Алексей Казанцев назвал влияющие на показатели алкотестера продукты. Так, эксперт рекомендовал водителям перед поездкой отказаться от употребления кваса, безалкогольного пива и любого перебродившего напитка. Кроме того, нужно с осторожностью принимать некоторые лекарства, например валокордин, валосердин и корвалол, которые содержат фенобарбитал, запрещенные при управлении транспортным средством.