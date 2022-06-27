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СМЭВ продлевает жизнь: россиян предложили лишать прав при ряде заболеваний

В каких случаях о здоровье водителей будут сообщать в ГИБДД
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья. Сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в 10 лет, однако за это время с человеком может случиться что угодно. До сих пор Минздрав и МВД не обменивались данными, но такой механизм может появиться с 2023 года. Как он будет работать и в каких случаях водители могут лишиться прав, разбирались «Известия».

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Зачем разработан законопроект

Изменения предлагается внести в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Разработан документ по поручению президента Владимира Путина от 17 июля 2019 года. Президент поручил создать единую информационную базу с данными о людях, которые имеют противопоказания или ограничения к управлению транспортными средствами. Необходимо было обеспечить возможность обмена этими сведениями с органами внутренних дел РФ.

Законопроект затрагивает проблему лишения прав водителей с медицинскими противопоказаниями или ограничениями, о которых не знает ГИБДД. Чаще всего люди в таком случае продолжают водить автомобиль. Канал передачи информации будет организован с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ): данные об обнаружении противопоказаний или ограничений у водителей, которые выявят во время медосмотров, освидетельствований или оказания медицинской помощи, будут передаваться в органы внутренних дел.

СМЭВ продлевает жизнь
гибдд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас водители с выявленными медицинскими противопоказаниями или ограничениями зачастую продолжают управлять транспортными средствами до тех пор, пока срок действия прав не истечет. За последние пять лет подразделения ГАИ аннулировали более 105 тыс. водительских удостоверений на основании судебных решений в отношении людей с ограничениями по здоровью.

Чтобы документ не противоречил требованиям о защите персональных данных, вносятся изменения и в закон «О персональных данных». Также подчеркивается, что документ создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», поэтому не потребует дополнительного финансирования.

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Как будет работать система

Будет изменен подход к системе прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Работать это будет следующим образом. Водитель приходит на медицинский осмотр либо получает медицинскую помощь, и у него обнаруживают заболевание или состояние, при котором нельзя водить автомобиль. Информация поступает в федеральный реестр, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Водителя направляют на медосвидетельствование. Если врачи подтверждают диагноз, несовместимый с вождением, то предыдущее медицинское заключение аннулируют и вместо него выдают новое, которое через СМЭВ поступает в ГИБДД. Ранее выданное заключение автоматически аннулируют, если водитель не явится на медосвидетельствование.

Когда информация поступает в ГИБДД, права признаются недействительными. Если же речь идет не о противопоказаниях, а о новых ограничениях или показаниях, то удостоверение тоже признается недействительным, но водителю сообщают, что он должен получить новое.

СМЭВ продлевает жизнь
окно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Минздраве пояснили «Известиям», что ранее медорганизации направляли сведения о результатах обязательного освидетельствования водителей непосредственно в информационные системы МВД, а теперь будут передавать в ЕГИСЗ. Сейчас там уже находятся сведения об освидетельствованиях претендентов на владение оружием.

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Поможет ли законопроект

Есть три типа противопоказаний: первый полностью исключает возможность получения прав, второй предполагает создание особых условий для того, чтобы человек мог сесть за руль (например, наличие специальных приспособлений, конструктивных элементов), третий включает ограничения к управлению — например, нельзя садиться за мотоциклы или грузовые машины.

Причины, по которым могут совсем запретить водить, в большинстве своем из области психиатрии. В перечне «запретных» для водителей заболеваний психические расстройства (деменция, галлюцинации, делирий и ряд других), шизофрения, аффективные расстройства (в том числе биполярное расстройство), невротические расстройства (сильные фобии, тревожность, истерики и т.д.), расстройства личности и поведения (например, вуайеризм и эксгибиционизм), а также умственная отсталость, эпилепсия, слепота на оба глаза, ахроматопсия (вид дальтонизма, когда всё видится только в черно-белом цвете). Всё остальное может стать причиной для ограничений или особых показаний для водителей. Тем не менее почти все эти состояния могут случиться с человеком, уже получившим права.

СМЭВ продлевает жизнь
комиссия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов замечает, что раньше выявление водителей, у которых так кардинально изменилось состояние здоровья, происходило исключительно по случайности.

— Автоматический обмен данными Минздрава и ГИБДД позволит закрыть пробел, — сказал он «Известиям».

Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль также положительно оценивает инициативу, замечая, что она обсуждается еще с 2018 года, когда МВД выступило с подобной инициативой. Однако люди, страдающие психическими заболеваниями, поведенческими расстройствами, в том числе из-за употребления наркотиков, хронического алкоголизма, часто уклоняются от медосмотров и посещений врача, говорит он.

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов также отметил, что проблему этот законопроект решит только частично.

— Чтобы полностью устранить проблему, надо постоянно мониторить ситуацию, — сказал он «Известиям». — Когда человек встал на учет в наркологический или психоневрологический диспансер, лишен водительского удостоверения или что-то с ним произошло — только в этих случаях он попадает в эту систему. В случаях, когда он не попался или не пришел куда-то добровольно, это не будет работать.

Управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин замечает, что новые правила информационного обмена могут побудить граждан к «сознательному сокрытию своих заболеваний».

СМЭВ продлевает жизнь
дпс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Люди могут перестраховываться и не обращаться за медицинской помощью, лишь бы не лишили прав, тем самым только усугубляя течение болезни, — сказал он «Известиям». — Мне кажется, будущее за специальным оборудованием автомобиля, которое тестирует текущее состояние водителя и либо позволяет, либо не позволяет машине тронуться с места.

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Будет ли работать предложенная система

Специалист в сфере правового консалтинга Нихад Касумов, отмечая пользу идеи, замечает, что весь вопрос в том, как будет реализовываться этот законопроект на практике и насколько эффективным будет межведомственное взаимодействие.

Система будет строиться через ЕГИСЗ, а вопрос качества работы этого реестра заключается скорее в наполнении всех его разделов, считает медицинский юрист, руководитель компании «Юринк» Юрий Рыбко.

— Здесь очевидны две проблемы: во-первых, не все медицинские организации подключены к этой системе; и во-вторых, не все медицинские организации оперативно вносят в систему необходимую информацию, — сказал он «Известиям».

Рыбко замечает, что, согласно законопроекту, в реестре планируется размещать не только результаты медицинского освидетельствования, но и информацию от врачей, оказывающих медицинскую помощь. Узких мест, по его мнению, здесь несколько.

Во-первых, не всем понравится после обычного похода в поликлинику уйти оттуда с направлением на внеочередную водительскую комиссию. Во-вторых, неясно, будут ли все врачи обязаны проверять у своих пациентов наличие водительских удостоверений.

СМЭВ продлевает жизнь
осмотр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В-третьих, непонятно, как исключить случаи, когда пациент не знал, что ему выписали такое направление или у него есть объективные причины не пройти освидетельствование за два месяца, — говорит Рыбко. — В-четвертых, часть расстройств носит временный характер. Нужно ли пациента с постельным режимом направлять на медицинское освидетельствование?

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По его словам, все эти вопросы нужно проработать в подзаконных актах.

Есть ли риски у законопроекта

Адвокат Александр Иноядов говорит, что инициатива по внедрению автоматизированного информационного обмена как минимум повлечет разглашение врачебной тайны. Однако большинство экспертов не считают это проблемой.

— Потребуется брать с каждого автомобилиста разрешение на передачу персональных данных, в том числе касающихся наличия хронических заболеваний, в МВД, — замечает Денис Мигаль. — Поэтому важно, чтобы личные данные автомобилистов, передаваемые в МВД, касались только тех заболеваний, которые влияют непосредственно на управление автомобилем. Процесс передачи и место хранения информации должны быть надежно защищены от кибератак и хищений.

Юрист Европейской юридической службы Юлия Цын заметила, что по ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан» обмен информацией и размещение в медицинских информационных системах не является раскрытием врачебной тайны.

СМЭВ продлевает жизнь
гибдд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Более того, Юрий Рыбко считает, что при положительном опыте законодательной инициативы и совершенствовании всех узких мест подобная практика может быть распространена и на другие ситуации, при которых реализация права гражданина зависит от состояния его здоровья. Например, в отношении людей, которые владеют оружием, работают с детьми и в социально значимых объектах, и в других случаях, когда это влечет какую-то угрозу безопасности.

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