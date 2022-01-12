Присесть на дорожку: нарушителям ПДД грозит уголовное наказание

В силу вступил закон об уголовной ответственности за злостное неоднократное нарушение некоторых пунктов Правил дорожного движения. Это превышение скорости на 60 км/ч и более, а также выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления. Максимальное наказание, предусмотренное новой статьей УК РФ — три года лишения свободы без возможности заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Подробности — в материале «Известий».

30 декабря 2021 года президент Российской Федерации подписал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». В настоящее время закон уже вступил в силу. Глава 27 УК РФ дополнилась статьей 264.2 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Также скорректированы формулировки части 1 статьи 31 и пункта 1 части 3 статьи 150.

Дополнение в УК РФ правительство предложило внести почти сразу после того, как на Кутузовском проспекте 20 ноября прошлого года произошло ДТП с человеческими жертвами, в котором погиб блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский.

Не превышай, не выезжай

Новая статья предусматривает уголовную ответственность за превышение скорости на 60 км/ч, но не более 80 км/ч (часть 4 статьи 12.9 КоАП РФ), а также на 80 км/ч и более (часть 5 статьи 12.9 КоАП РФ), или выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ). Но грозит она только тем, кто уже подвергся административному наказанию и был лишен права управления транспортным средством за вышеперечисленные деяния по части 7 статьи 12.9 и части 5 статьи 12.15 КоАП РФ, то есть за повторное правонарушение.

При этом исключаются случаи фиксации правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Присесть на дорожку Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Проще говоря, уголовная ответственность наступит в случае неоднократного превышения скорости более чем на 60 км/ч или выезда на встречную полосу, но лишь в том случае, если нарушение зафиксировано инспектором ГИБДД, а не дорожной камерой.

«[Ответственность наступит] если человек, будучи лишенным права управлять транспортным средством, все равно сел за руль и вновь совершил то же нарушение и на нем попался сотруднику Госавтоинспекции», — пояснил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков

Юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов добавил, что если лицу возвращено водительское удостоверение после окончания срока наказания, то привлечь его по статье 264.2 УК РФ уже нельзя.

Лишение свободы — крайняя мера

Кроме лишения свободы, статья УК предусматривает и наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух лет.

Также суд вправе назначить в качестве наказания обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы на срок до двух лет. Каждая из этих санкций подразумевает еще и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Присесть на дорожку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В случае рецидива возможен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет.

«Максимальное же предусмотренное наказание — это лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет», — указал Корытов.

Для кого добавили статью

В пояснительной записке к закону приводится статистика, которая объясняет необходимость ужесточения наказания. Так, в 2020 году за превышение скорости от 60 до 80 км/ч было возбуждено 440435 дел об административных правонарушениях, за превышение на 80 км/ч и больше — 58959 дел, а за выезд на встречную полосу — 596885 дел. При этом за повторные превышения было возбуждено 202142 дела, за «повторную встречку» — 44850 дел.

Получается, что привлечение к административной ответственности для более чем 40% нарушителей скорости и 10% выехавших на полосу для встречного движения не стало сдерживающим фактором.

Усиление ответственности за такие нарушения ПДД назрела давно, пояснил «Известиям» Корытов. Причем виновниками являются, как правило, одни и те же «дорожные нигилисты», не ценящие права и жизни других участников движения. Того же мнения придерживается и Кадаков.

Присесть на дорожку Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Хорошо что такая статья появилась, — считает он. — Наверняка есть водители, которые ходят, что называется, по грани. Статья может послужить для них тормозом. При этом, на мой взгляд, изменений для законопослушных граждан не последует»

Тем не менее, статья требует доработки, считает автоэксперт Игорь Моржаретто

«Закон приняли в экстренном порядке очень быстро, буквально в два дня. Причем не были учтены отрицательные отзывы Верховного суда и Конституционного суда. К тому же, есть нарушители, которые возят с собой сотни штрафов, выписанных с помощью камер фиксации, но такие водители, к сожалению, под действие этого закона не подпадают, как и люди, например, не имеющие прав в принципе, но нарушающие », — считает Моржаретто.

Невидимая разметка

К нововведению, действительно, остаются вопросы, касающиеся еще и случаев непреднамеренного нарушения закона — например, когда разметку не видно под снегом. Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала рассказал «Известиям», что в такой ситуации риск привлечения к уголовной ответственности существует, если нарушитель не докажет отсутствие умысла.

«Правонарушение по статье 12.15 части 4 КоАП РФ может быть совершено только умышленно», — поясняет юрист.

Присесть на дорожку Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Конечно, практику применения новой нормы уголовного кодекса еще предстоит увидеть в будущем, добавил Мацала, но грязь и снег на дороге, в теории, могут служить основанием для освобождения от ответственности, если факт загрязнения, наледи или снега был зафиксирован.

Нарушителям расставят «Паутину»

Все же дорожные камеры будут играть не последнюю роль в поимке лихачей. Речь идет о системе «Паутина», внедренную примерно в 40 регионах страны. В дальнейшем, как сообщало МВД, она должна охватить всю Россию.

«Паутина» позволяет сотрудникам ГИБДД получать доступ к базам фиксации всех типов комплексов во всех подключенных к системе регионах. Инспекторы могут видеть все фото с камер, включая и отбракованные, например, по причине того, что машина снята с учета.

Единая система позволяет отслеживать автомобили, задав номер искомой машины. По информации осведомленных источников, «Паутина» также позволит отслеживать автомобили «лихачей» и злостных нарушителей, которым удалось уйти от наказания, в какой регион они бы не отправились.

Присесть на дорожку Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что опубликованные видео блогеров-лихачей будут считаться доказательством их правонарушений.