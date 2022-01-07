Темное дело: зачем россияне продолжают тонировать автомобили

Только в 2021 году сотрудники столичной ГИБДД выявили более 130 тыс. нарушений, связанных с превышением норм тонировки стекол автомобиля. Чтобы не быть пойманными, «поклонники тьмы» идут на самые диковинные ухищрения. «Известия» — об опасностях неправильной тонировки.

Правила светопропускания

Сама по себе тонировка автомобильных окон не запрещена, но только до определенной степени. Степень эту регулирует ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта». Согласно ему, светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее 75% для ветровых стекол и 70% для стекол, не являющихся ветровыми, но входящих в нормативное поле обзора, определяющее переднюю обзорность, то есть передние боковые.

Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов, уточняется в документе. При этом светопропускание прочих стекол не нормируется.

Темное дело Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Что грозит за темное лобовое

Нарушителей правил тонировки стекол автомобиля ждут санкции.

— Согласно пункту 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, управление транспортным средством со стеклами, в том числе покрытыми прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей», — разъяснил «Известиям» юрист Сергей Полежаев.

Полномочия, предусмотренные Федеральным законом «О полиции», в частности пунктом 1 части 1 статьи 13 данного закона, дают сотруднику полиции право требовать от водителя прекращения противоправного действия, добавил эксперт.

— Если гражданин отказывается выполнить законные требования, в отношении нарушителя составляется административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, — пояснил Полежаев. — После чего виновник доставляется в судебный участок по месту совершения административного правонарушения для привлечения к административной ответственности.

Темное дело Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук

Сотрудник ГИБДД действительно вправе требовать прекращения противоправного поведения, проще говоря, снятия тонировки, подтверждает ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала. Но здесь есть нюанс: снимать тонировку на месте остановки необязательно, если водитель боится испортить остекление. Но и двигаться на таком автомобиле по дорогам общего пользования больше нельзя.

— В этом случае сотрудник выписывает письменное требование об устранении тонировки и прекращении эксплуатации автомобиля до его выполнения, — разъяснил юрист. — За нарушение этого требования водителю также грозит ответственность по статье 19.3 КоАП РФ. Это штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов.

Очевидные плюсы, но много минусов

У тонированных автостекол есть очевидные плюсы. Они помогают сохранить приватность, уменьшают нагрев салона, снижая влияние солнечной активности. К тому же стекло, покрытое тонировочной пленкой, лучше держит удар.

Однако в кризисной ситуации увеличенная прочность может выйти боком, предупредили в пресс-службе ГИБДД. Например, когда срочно нужно покинуть автомобиль, а двери заклинило, выбить стекло за короткое время не получится.

Чрезмерную тонировку не зря называют опасной. Она снижает видимость: через обычное стекло водитель способен заметить пешехода на дороге на расстоянии не менее 100 м, тонировка снижает это расстояние до 35–70 м.

Темное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Врач-терапевт, сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала «Известиям», что в темное время суток и пасмурную погоду тонировка уменьшает освещение в салоне, в связи с чем у человека может начаться активная выработка гормона сна и возникнуть сонливость, а также снижение скорости реакции.

— По приблизительным данным, сонливость и снижение скорости реакции являются причиной около 30 тыс. ДТП в год в нашей стране, — сказала Черкасова. — Кроме того, тонированные стекла мешают четко видеть детали дорожной ситуации, заставляют глаза сильнее напрягаться и провоцируют зрительное утомление, которое тоже негативно влияет на внимательность и реакцию водителя .

Легкая тонировка стекол помогает, убирая яркие блики от солнца и других источников света, а очень сильная, наоборот, ухудшает зрительные способности, особенно в темное время суток, подтвердила врач-офтальмолог Мария Воробьева.

Задернуть шторки

Вместо тонировочной пленки можно использовать иные методы оптимизации освещения в салоне. Всё зависит только от финансовых возможностей автовладельца.

— Специальные защитные накладки на время стоянки автомобиля помогут уменьшить нагрев салона. Во время эксплуатации возможно использование темных, перфорированных шторок, — сообщил «Известиям» директор по сервисному обслуживанию «АвтоDом Алтуфьево» Роман Тимашов. Использовать такие шторки можно без ограничений для заднего и боковых стекол автомобиля, кроме водительских.

«Допускается применять шторки на окнах туристических автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида», — указано в ПДД.

За установленные не по правилам шторки также предусмотрен штраф в 500 рублей в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ. Инспектор имеет право их изъять, так как они используются для совершения административного проступка. Если же шторки невозможно снять на месте, то водитель получает требование, согласно которому у него есть 10 дней для устранения нарушения. В противном случае на 11-й день регистрация транспортного средства будет прекращена.

Атермальный или силиконовый?

Еще один вариант — атермальная пленка, которая может использоваться для всех стекол автомобиля.

— Атермальная пленка разрешена законом, поскольку не нарушает светопропускаемость стекол, — рассказал директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. — Имея небольшой голубой оттенок, она защищает салон авто от нагрева даже при температуре в 110 градусов, при этом тоже аккумулирует на себе осколки в случае повреждения стекла. Кроме того, она вызывает помехи в работе транспондера.

Также Серебряков рассказал о съемной тонировке. Наиболее популярный ее вид — многоразовая силиконовая пленка. За ее использование тоже грозит штраф, однако снять такую пленку гораздо легче, чем традиционную тонировку

Двойное надувательство

Некоторые водители идут на хитрость, устанавливая двойные стекла. Второе затемненное стекло с отдельным приводом устанавливается рядом со штатным, но не всегда справляется со своей ролью. Сотрудники ГАИ знакомы с водительскими уловками и обычно не пропускают такие машины.

Темное дело Фото: ТАСС/Максим Шеметов

— Установка устройства попадает под пункт 1 статьи 12.5 КоАП РФ. В этом случае предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей, — объяснил Сергей Полежаев. Сотрудники ГИБДД, скорее всего, потребуют демонтировать второе стекло.

Если же автомобиль еще стоит на гарантии, не исключено, что установка «обманки» станет причиной других неприятностей.